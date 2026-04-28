¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata contra Sao Paulo en Copa Sudamericana? Entérese aquí

Millonarios y Sao Paulo protagonizarán un partido clave por la fase de grupos en la Copa Sudamericana. El equipo capitalino llega a la tercera fecha de esta etapa, con el objetivo de conseguir un triunfo histórico.

Los dirigidos por Fabián Bustos confían en lograr los 3 puntos en casa, aunque en frente tendrá a uno de los equipos más grandes y pesados del fútbol en Brasil, como es el caso de Sao Paulo.

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Sin lugar a dudas, este será un choque brillante, y para que tenga claro todas las opciones que afrontará el ‘embajador’, aquí les contamos que pasa si el ‘embajador’ gana, pierde o empata.

Así va Millonarios en la Copa Sudamericana

El equipo ‘embajador’ vive momentos de definición clave en la Liga BetPlay. El club de la capital busca meterse a los 8 primeros de la tabla de posiciones sobre el cierre.

Sin embargo, antes de llevar a cabo esta definición, el equipo capitalino tendrá que jugar un choque clave por la Copa Sudamericana.

‘Millos’ jugará ante Sao Paulo en un partido de gran importancia, sobre todo por su actualidad en este gran torneo del fútbol en este continente.

El ‘embajador’ acumula 3 puntos en 2 jornadas luego de haber chocado vencido a Boston River en su último encuentro. No obstante, Millonarios cayó en su debut frente a O’Higgins, y deberá remediar esta caida.

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Hasta ahora, la tabla de posiciones del grupo C donde militan estos equipos marcha de la siguiente manera:

1- Sao Paulo – 6 puntos

2- O’Higgins – 3 puntos

3- Millonarios – 3 puntos

4- Boston River – 0 puntos

Millonarios deberá buscar sumar ante Sao Paulo en casa, para así mejorar su panorama, y pasar a O’Higgins, quien se mantiene con 3 puntos por su victoria en la fecha 1.

¿Qué pasa si gana, pierde o empata?

El equipo de la capital deberá buscar un resultado positivo en este cotejo. El ‘embajador’ mejorará claramente su posición en la tabla si logra vencer a los brasileños.

Un triunfo puede posicionar al ‘albiazul’ como líder de grupo, si logra una buena diferencia de gol en este partido.

Por otro lado, si Millonarios empata o pierde deberá confiar en que O’Higgins no venza a Boston River, para así evitar que su distancia se alargue de mayor manera en la tabla.