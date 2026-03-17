El motivo por el que David Ospina no estará en el clásico Millonarios vs. Nacional ¿crisis verdolaga?

El próximo martes 17 de febrero se va a desarrollar el juego entre Millonarios vs. Nacional, uno de los clásicos más pedidos en el fútbol profesional colombiano. Sin embargo, en esta oportunidad, el gran ausente será el arquero David Ospina, quien fue titular en el primer encuentro de los grandes equipos del FPC, quienes se enfrentaron el pasado miércoles 11 de marzo, en el partido por un cupo en el torneo internacional y en donde los embajadores se quedaron con el triunfo.

De hecho, en los últimos días, varios medios deportivos están hablado de todo lo que será este partido, asegurando que los dos tienen sed de victoria. Por un lado, Millonarios necesita los tres puntos para clasificar a los ocho, mientras que Nacional viene de ganar sus últimos partidos y está en el primer puesto.

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Los dos grandes ausentes en este clásico son Falcao García, que por una lesión que lo dejo por fuera de los últimos partidos de los embajadores y quien planea volver para el partido contra el Once Caldas. Pero también, en el caso de Nacional, David Ospina, quien se quedó por fuera de la convocatoria, pero no por una lesión.

¿Por qué David Ospina no va a jugar en el partido Millonarios vs. Nacional?

Según se dio a conocer en las últimas horas, en este encuentro deportivo, el arquero titular de Atlético Nacional sería ‘Chipi Chipi’. David Ospina, el arquero que siempre suele tapar a los verdolagas, se quedó por fuera de este encuentro. De inmediato, todos los hinchas empezaron a hablar sobre el motivo detrás de esta decisión, mencionando una posible lesión.

Pese a eso, el equipo de comunicaciones de Atlético Nacional habría mencionado que la no convocatoria de David Ospina se debe solamente a una decisión por parte del cuerpo técnico. Esto significa que el arquero estaría bien físicamente y no tendría ningún problema de salud, algo que da un respiro a todos los hinchas.

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Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Millonarios 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/9jZKU578yl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 16, 2026

No se conocen los motivos por los cuales el cuerpo técnico habría tomado esta decisión, pero se espera que, al finalizar el encuentro deportivo, se puedan conocer más detalles de todo lo que sería la situación actual de Ospina en Atlético Nacional.