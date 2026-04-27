Inter goleó a Boyacá Chicó: ¿Eliminó a Millonarios de los playoffs?

Se acabó la ilusión azul. Internacional de Bogotá goleó 4-0 a Boyacá Chicó y con ese resultado no solo se metió en los ocho por el momento, sino que también dejó a Millonarios FC complicado para llegar a los playoffs, con el panorama actual.

El equipo bogotano hizo lo que tenía que hacer: ganar y lo hizo de sobra. Con un 4-0 claro y dominante, Internacional de Bogotá resolvió el partido desde el primer tiempo, mostrando superioridad total en casa y asegurando los tres puntos sin discusión.

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Los goles llegaron rápido y marcaron el rumbo del juego, dejando sin reacción a Boyacá Chicó, que nunca pudo meterse en el partido.

El resultado que cambia todo

Este triunfo tenía un efecto directo en la tabla:

Inter depende plenamente de si mismo para el cierre

Millonarios podía quedar eliminado

A pesar de esto, ‘Millos’ sigue con opciones en la última fecha, aunque llega con la obligación de vencer a Alianza y depender de otros resultados para lograr su gran pase. Por otro lado, a Inter solo le bastará ganar a Santa Fe para llegar a la próxima ronda.

Una clasificación cercana

Con esta victoria, Internacional de Bogotá entra con confianza a la zona de clasificación en la última jornada, demostrando que supo responder en el momento clave del torneo.

El equipo cerró fuerte, aprovechó su localía y terminó metiéndose entre los ocho cuando más lo necesitaba. No obstante, deberá sellar su pase a la próxima ronda con una victoria ante Santa Fe.

Millonarios con opciones y esperanza

Después de una campaña irregular, ‘Millos’ llegó con opciones a la última fecha, pero dependiendo de otros resultados y esto le ha terminado pasando factura.

Aun así, los hinchas del ‘embajador’ aun confían en la clasificación, y esperan que el ‘albiazul’ demuestre su calidad sobre el campo de juego en el gran cierre.

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Por su parte, Boyacá Chicó cerró el torneo en la parte baja de la tabla, sin poder competir en un partido donde fue ampliamente superado.