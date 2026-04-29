Tabla de posiciones del grupo C de la Copa Sudamericana: ¿Millonarios quedó eliminado?

La Copa Sudamericana vivió una gran cantidad de emociones en las últimas horas, tanto para Millonarios, como para el resto de equipos participantes. Una nueva jornada de esta competencia tuvo lugar, y hubo movimientos en las posiciones.

El equipo ‘embajador’ vivió una jornada imperdible frente a Sao Paulo de Brasil, y a pesar de sus incesantes esfuerzos por lograr la victoria, obtuvo un empate a 0.

Esto deja al equipo de la capital en un nuevo escenario de posibilidades, pero para que lo tenga claro, aquí les contamos como quedó la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones del grupo C de Copa Sudamericana

Millonarios ha vivido un inicio complejo en la Copa Sudamericana. Luego de su caída inicial frente a O’Higgins, el optimismo llegó para el equipo capitalino tras vencer a Boston River.

Hasta el pasado 28 de abril, el equipo ‘albiazul’ se vio con una cantidad total de 4 puntos, y una necesidad notable de sumar de 3 frente a Sao Paulo de Brasil.

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A pesar de los esfuerzos realizados en la cancha, esto no pudo ser debido a que el resultado final fue un 0-0 que dejó un sabor agridulce.

Esto afecta a Millonarios que acumula solo 4 puntos en 3 partidos, y además vio como O’Higgins ajumentó su diferencia tras vencer a Boston River.

Las posiciones marchan de la siguiente manera hasta ahora:

1- Sao Paulo – 7 puntos

2- O’Higgins – 6 puntos

3- Millonarios – 4 puntos

4- Boston River – 0 puntos

Frente a esto, Millonarios deberá buscar vencer en todos sus partidos restantes en la Copa Sudamericana. Sin embargo, esto tendrá varias paradas difíciles como lo será la visita del ‘embajador’ a Brasil frente a Sao Paulo.

Cabe recordar que aun queda la segunda vuelta de esta fase de grupos, en la que el ‘embajador’ deberá enfrentar a cada uno de sus rivales de la zona C.

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios?

Por el momento, Millonarios se enfocará en el torneo local para lograr su clasificación en la Liga BetPlay 2026-I a los PlayOffs.

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El equipo ‘embajador’ volverá a la acción por Copa Sudamericana el día 7 de mayo cuando se mida a Boston River en condición de visitante, por la fecha número 4 de este torneo.