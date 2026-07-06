Jugador de Inglaterra se lesionó de forma insólita después del partido contra México: se pierde todo el torneo

Inglaterra y México protagonizaron un choque imperdible el pasado 5 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos equipos demostraron todo su potencial en la cancha en los octavos de final, pero la clasificación se decantó para los europeos.

A pesar de estar con un jugador menos durante casi toda la segunda parte, el equipo inglés se replegó y pudo aguantar la ventaja que logró en el primer tiempo. Los ‘tres leones’ vencieron a los ‘aztecas’ por un marcador de 3-2.

Aun así, el equipo inglés no podrá contar con la presencia de Jarell Quansah, quien fue expulsado ante México. Sin embargo, este no será la única baja para el próximo encuentro.

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Inglaterra sufrió la perdida de uno de sus jugadores en el torneo, luego de que se lesionara de forma ‘insólita’ y aquí les contamos los detalles.

Jugador de Inglaterra se lesionó de forma insólita después del partido contra México

Sin dudas, el partido entre Inglaterra y México presentó una cantidad enorme de emociones. El combinado mexicano atacó con todas sus fuerzas, y dejó el resultado en la línea hasta el último minuto del cotejo.

Los jugadores se vieron notablemente tensionados, aunque, toda la emoción se liberó con el pitazo inicial. Varios de los miembros del plantel se lanzaron a la cancha para celebrar junto a sus compañeros.

Sin embargo, hay uno que en su intento de saltar al campo se tropezó con una de las vallas publicitarias, y sufrió una caida aparatosa. Fue el caso de Jordan Henderson, quien sufrió una dura lesión.

‘Hendo’ tuvo un duro tropiezo que le produjo una fractura de muñeca. Mientras sus compañeros festejaban, el experimentado mediocampista tuvo que abandonar el campo en camilla.

Este inconveniente físico lo deja fuera de lo que resta de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que Inglaterra pierde a una de sus piezas más experimentadas.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jordan Henderson SE FRACTURÓ después de saltar los carteles de publicidad.



SE PIERDE EL RESTO DEL MUNDIAL.pic.twitter.com/dkKwZKUIy6 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 6, 2026

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Por el momento, los dirigidos por Thomas Tuchel se centrarán en su próximo choque, en donde deberán medirse al combinado de Noruega, correspondiente a los cuartos de final, de un torneo en el que ya se plantan como favoritos.

Este partido tendrá lugar el próximo 11 de julio, con puntapié inicial a las 4:00 p.m. de Colombia.