‘Pibe’ Valderrama se hace viral por reacción a convocatoria de Dayro Moreno: “hay que llamar a los camioneros”

Dayro Moreno llenó de emoción a muchos fanáticos del fútbol colombiano el pasado 29 de agosto. El legendario goleador volvió a ser convocado por la Selección, luego de varios años de ausencia en las nóminas.

Este ariete vuelve a formar parte del combinado, en lo que serán dos partidos claves ante Bolivia y Venezuela para sellar la clasificación al Mundial de 2026.

Más noticias: Estos son los convocados de Colombia para la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela

Dicho llamado generó varias reacciones en redes sociales, pero, hubo una que se hizo sumamente viral, y fue la de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

La reacción viral del ‘Pibe’ Valderrama a la convocatoria de Dayro Moreno

Dayro Moreno ha sido uno de los nombres más pedidos por los hinchas en las últimas convocatorias de la Selección Colombia.

Este histórico goleador ha contado con una gran actualidad en el Once Caldas, y a su vez, mantiene el récord de mayor cantidad de goles en la historia de Colombia.

Sin embargo, este llamado se hizo esperar, e incluso, muchos pensaban que el delantero no volvería a utilizar la camiseta del combinado nacional.

Contrario a esto, Néstor Lorenzo optó por llamar a Dayro Moreno para una doble fecha en la que puede concretar el pase al Mundial de 2026, ante Bolivia y Venezuela.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, e incluso, el mismisimo ‘Pibe’ Valderrama reaccionó a este llamado.

Más noticias: Este fue el último gol de Dayro Moreno con la Selección Colombia: ¿volverá a anotar?

En un video en su cuenta de Instagram, Carlos Valderrama leyó la convocatoria y celebró al leer el nombre de Dayro Moreno entre los convocados.

El ‘Pibe’ se vio claramente alegre por la oportunidad que recibió el delantero del Once Caldas, para volver a vestir la camiseta ‘tricolor’.

Como de costumbre, Valderrama también realizó un comentario jocoso. Allí dijo que había que “llamar a los camioneros para que no hagan paro”, en referencia a los bloqueos que han habido en algunas vías en los últimos meses.

Lo cierto es que Dayro Moreno volverá a ser parte del combinado nacional. Los fanáticos esperan que cumpla con la cuota goleadora que le falta a la ‘tricolor’ actualmente.

Estos choques tendrán que disputarse los días 4 y 9 de septiembre, fechas en las que Colombia recibirá a Bolivia, e irá a visitar a Venezuela de manera respectiva por las Eliminatorias al Mundial.