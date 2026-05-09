¿James Rodríguez se retira del fútbol? El crack habría tomado inesperada decisión después del Mundial 2026

James Rodríguez es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas más importantes del fútbol colombiano en los últimos años. El astro ha dejado grandes presentaciones, con goles y asistencias totalmente inolvidables.

Actualmente el icónico futbolista se prepara para el Mundial de 2026, mientras milita en el Minnesota United de la MLS, donde no ha podido contar con la continuidad esperada de cara al gran torneo de selecciones.

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Estas dificultades habrían hecho pensar a James Rodríguez en su futuro en el fútbol, y de hecho, el astro ya habría tomado una decisión sobre su carrera luego de este ansiado torneo.

¿James Rodríguez se retira?

Los últimos meses han estado llenos de incertidumbre e inestabilidad futbolística para James Rodríguez. Luego de su salida de Club León, el colombiano estuvo varios meses sin encontrar club, lo que no le ha permitido contar con el ritmo de juego necesario.

Aunque pudo llegar al Minnesota United, el mediocampista no ha tenido los minutos esperados, y de hecho, en la última doble fecha FIFA recibió varias críticas.

🚨 James Rodríguez se retiraría después del Mundial. Así se lo comunicó a #MinnesotaUnited 🇨🇴 https://t.co/DAP98eRrSF — Pipe Sierra (@PSierraR) May 9, 2026

El jugador tuvo que ser asistido incluso, debido a un cuadro de deshidratación que lo afectó después del partido. Sin embargo, el colombiano confía en poder estar a buen nivel para el Mundial de 2026.

No obstante, Rodríguez ya habría tomado una decisión respecto a su futuro después de esta competencia. Según reveló Pipe Sierra, James se retiraría después de esta competencia.

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El futbolista colombiano ya habría tomado esta postura, y de hecho, ya se lo habría comunicado al Minnesota United. Claramente esto ha tomado por sorpresa a la hinchada nacional, sobre todo por los apenas 34 años de edad de Rodríguez.

En caso de que esta decisión se confirme, James jugaría sus últimos partidos con la ‘tricolor’ en el Mundial de 2026, y también marcaría el fin de su carrera a nivel de clubes.

Cabe recordar que Rodríguez ha llevado una carrera internacional desde hace varios años, y de hecho, a pesar de algunos rumores, no ha jugado en el fútbol colombiano desde el comienzo de su carrera.

Lo cierto es que la expectativa por el futuro de James es total. Sin embargo, los hinchas confían en poder verlo a plenitud en el Mundial de este 2026.