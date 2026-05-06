¿James Rodríguez en duda? preocupación en Colombia por falta de minutos antes del Mundial 2026

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 pone contra las cuerdas a James Rodríguez, quien atraviesa un momento crítico en su paso por el Minnesota United FC. A pocas semanas del inicio del torneo, el mediocampista colombiano llega con un déficit evidente de competencia, situación que enciende las alarmas en el entorno de la Selección Colombia.

El panorama se complica aún más por la falta de continuidad en la Major League Soccer. Desde su llegada al club estadounidense, Rodríguez apenas suma minutos en cancha. Solo ha participado en seis encuentros de la temporada, con escasas titularidades y sin incidencia directa en goles o asistencias. Entre decisiones técnicas, molestias físicas y trámites administrativos, el volante no ha logrado consolidarse dentro del esquema del entrenador Cameron Knowles.

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Mientras el equipo encara sus últimos compromisos antes del receso por el Mundial, el margen de acción para el jugador se reduce drásticamente. El periodista Andy Greeder adelantó que el colombiano podría abandonar la disciplina del club en cuestión de días para sumarse a la concentración nacional. La fecha clave apunta al 15 de mayo, cuando iniciaría el campamento preliminar liderado por Néstor Lorenzo. Este escenario dejaría a Rodríguez con apenas un par de partidos más para intentar recuperar ritmo competitivo.

News story: James Rodriguez might only have one more week left with #MNUFC. The Colombian national team camp opens May 15 and that's his overarching priority; exiting for that would mean only two more games for James in a #Loons shirt.https://t.co/5L6nrKoJXk — Andy Greder (@andygreder) May 5, 2026

El recorrido del mediocampista en Estados Unidos ha estado marcado por contratiempos constantes. Problemas con su visado laboral, una lesión en el pie, episodios de deshidratación y un reciente “procedimiento médico de rutina” lo han mantenido lejos de las canchas en momentos clave. Incluso cuando ha estado disponible, el cuerpo técnico no le ha garantizado un rol protagónico, lo que alimenta la incertidumbre sobre su presente deportivo.

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¿Néstor Lorenzo sí o sí convocará a James?

En paralelo, la Federación Colombiana de Fútbol negocia con el club estadounidense una liberación anticipada del jugador. Si las conversaciones prosperan, el capitán colombiano disputaría sus últimos minutos con Minnesota frente a Austin FC y Colorado Rapids antes de enfocarse exclusivamente en la preparación mundialista.

La situación también coincide con la gira internacional que adelanta el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Lorenzo y su equipo visitan jugadores en distintos países con el objetivo de definir la prelista de convocados. El plazo para entregar este listado preliminar a la FIFA se acerca, mientras la convocatoria definitiva deberá presentarse antes del 30 de mayo.

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Con el debut programado para el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, el tiempo juega en contra de James Rodríguez. Su presente plantea dudas sobre su estado físico y competitivo, en un momento donde cada minuto en cancha resulta determinante para llegar en condiciones óptimas a la máxima cita del fútbol mundial.