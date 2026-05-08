Netflix confirmó la fecha de estreno del documental de James Rodríguez con la Selección Colombia

James Rodríguez es una de las grandes estrellas de la Selección Colombia y actual capitán, quien con su carrera logró construir un gran legado con unos goles que le dieron la vuelta al mundo. Ahora, Netflix quiere mostrar todo esto por medio de un documental en donde se va a contar todo lo relacionado con la historia del 10.

Esta sería la primera vez que el jugador le abre las puertas a sus seguidores para hablar sobre estos temas, relacionados con la forma en la que vive todos los días, lo que pasó después de su actuación en el último mundial con la tricolor, entre otros. Además, también dejarían en evidencia una parte de todo lo que sería su situación actual y las eliminatorias mundialistas de los últimos cuatro años.

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¿Cuándo es el estreno del documental de James Rodríguez en Netflix?

En la mañana de este viernes ocho de mayo se dio a conocer que el documental de James Rodríguez va a llegar a la plataforma de streaming el próximo jueves 21 de mayo. Esto es un momento importante, pues será solo unas semanas antes de que comience el mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá.

Así que se puede ver todo el avance que tuvo el futbolista a lo largo de su carrera como deportista y cómo su nivel fue avanzando con el paso de los meses.

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La producción fue dirigida por Simón Brand, así que tiene imágenes inéditas y testimonios reales de diferentes compañeros que tuvo James a lo largo de su carrera por múltiples equipos. Entre ellos, grandes estrellas de la Selección Colombia, como Lucho Díaz, Falcao García, David Ospina, Marcelo, Pékerman, Néstor Lorenzo, Juanfer Quintero, entre otros.

De esta manera, James Rodríguez se consolida nuevamente como uno de los jugadores más queridos de la Selección Colombia. Además, crece la expectativa respecto a todo lo que será su posible convocatoria a la tricolor para disputar el mundial de la FIFA 2026.