¿Qué pasa con James Rodríguez? DT del Minnesota United revela su estado
El técnico del club habló del presente físico del ‘10’ colombiano y dio pistas sobre cuándo volvería a las canchas en la MLS.
El técnico del club habló del presente físico del ‘10’ colombiano y dio pistas sobre cuándo volvería a las canchas en la MLS.
La preocupación por James Rodríguez creció en los últimos días, pero desde su club llegan señales de tranquilidad. El técnico del Minnesota United rompió el silencio y explicó cuál es realmente el estado del colombiano y cuándo podría volver a jugar.
Según el entrenador, el volante no está atravesando una lesión grave, pero sí una condición física que lo ha obligado a parar.
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Esto explica por qué ha tenido pocos minutos recientemente en la MLS, generando dudas entre los hinchas y la prensa.
Desde el cuerpo técnico dejaron claro que el objetivo es que James recupere su mejor nivel físico antes de volver a competir.
No quieren apresurar su regreso, especialmente teniendo en cuenta que viene con carga de partidos y situaciones recientes que afectaron su estado.
Aunque no hay una fecha exacta, el DT fue optimista: la idea es que vuelva pronto, pero solo cuando esté al 100%.
Es decir, no lo arriesgarán si no está completamente listo.
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El paso de James Rodríguez por el Minnesota United tiene como objetivo principal que llegue en forma a la cita mundialista, por lo que el manejo de sus minutos será cuidadoso.
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