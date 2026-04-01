Preocupación en la Selección Colombia por salud de James Rodríguez; habría recibido atención médica

James Rodríguez es uno de los líderes de la Selección Colombia que durante años trabajó hasta convertirse en el gran capitán de la tricolor. Sin embargo, su rendimiento en la actualidad no le gusta del todo a sus hinchas, quienes han mencionado que está fuera de ritmo por todo el tiempo que lleva sin jugar en las canchas, pues apenas lleva tres partidos en su nuevo equipo y en ninguno fue títular.

Pese a eso, el colombiano participó en los dos encuentros amistosos de la Selección Colombia, preparatorios para el Mundial de la FIFA 2026. En ambas oportunidades, no consiguieron el triunfo y, contrario a eso, el jugador sí se mostró muy afectado tras finalizar el partido.

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Preocupación en la Selección Colombia por estado de salud de James Rodríguez

Varios medios de comunicación internacionales aseguraron que, tras finalizar el partido Colombia vs. Francia el pasado domingo 29 de marzo, Rodríguez no habría terminado de la mejor manera. De hecho, mencionaron que el crack habría tenido algunos problemas de salud, por lo que habría recibido atención médica tras finalizar el encuentro deportivo.

Ahora, en la mañana de este martes 31, en redes sociales mostraron algunas fotos en donde se veía a James recibiendo atención médica, al parecer por una presunta deshidratación. Todo esto, teniendo en cuenta que gran parte de los dos encuentros deportivos, así que el desgaste físico habría sido bastante alto, en comparación con los minutos jugados en el Minnesota.

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El jugador habría recibido varios electrolitos con el fin de poder volver a sentirse bien, pero se retiró del campo rápidamente para poder recibir una atención más personalizada en los camerinos. No se tiene mucho conocimiento sobre cuál habría sido el diagnóstico, pero muchos hablan de un supuesto malestar que tuvo el 10.

Por ahora, ni el jugador, ni mucho menos el equipo de comunicaciones de la Selección Colombia se han referido al tema. Pero se espera conocer más detalles en los próximos días y ver el rendimiento del colombiano en su nuevo equipo.