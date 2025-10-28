Reciente estudio desata polémica tras mencionar el trabajo de James Rodríguez en el Real Madrid ¿Qué señaló?

Sin importar el paso del tiempo, James Rodríguez sigue siendo sinónimo de talento, superación y una de las historias más destacadas del fútbol colombiano en Europa. Su paso por ese Continente marcó un antes y un después, no solo por sus títulos y actuaciones, sino también por el impacto que generó en clubes de élite como el Real Madrid, donde alcanzó el punto más alto de su carrera.

Lo que lo catapultó a ese lugar fue el Mundial de Brasil 2014, cuando el volante cucuteño se robó todas las miradas al convertirse en el máximo goleador del torneo con seis tantos y marcar uno de los goles más recordados en la historia de los mundiales, una volea perfecta ante Uruguay. Su desempeño impulsó al Real Madrid a ficharlo por cerca de 80 millones de euros, convirtiéndolo en el colombiano más caro de la historia.

El estudio que posicionó a James como el volante mas importante del Real Madrid:

Un estudio académico elaborado por los investigadores José M. Cordero, de la Universidad de Extremadura, y Daniel Santín, de la Universidad Complutense de Madrid, señaló que James Rodríguez fue el mediocampista más eficiente en la historia del Real Madrid. La investigación analizó el desempeño de los jugadores que pasaron por el club entre 1955 a 2024, con el objetivo de determinar quién tuvo el mayor impacto dentro del equipo.

Los autores usaron un modelo que medía la eficiencia y el rendimiento total de cada futbolista. En lugar de centrarse solo en estadísticas como los goles o las asistencias, evaluaron factores como la cantidad de partidos jugados, la participación en títulos nacionales e internacionales, la constancia, el aporte al funcionamiento colectivo y la influencia del jugador en los resultados del equipo.

El estudio incluyó únicamente a los futbolistas que disputaron más de 100 encuentros oficiales con el Real Madrid. Con ese filtro, James Rodríguez alcanzó un porcentaje del 77,74 %, una cifra superior a la de históricos como Claude Makélélé, Luis Figo, Toni Kroos y Mesut Özil, quienes también formaron parte del análisis.

El informe resaltó que aunque James no tuvo una carrera larga en el club, sin duda alguna, su rendimiento dejó una huella significativa. Su impacto en el juego lo colocaron entre los mediocampistas más determinantes que vistieron la camiseta del equipo ‘merengue’.

¿Qué opinaron los hinchas del Real Madrid?

Sin embargo, tras el estudio revelado, miles de internautas no estuvieron de a acuerdo con el análisis y llenaron de comentarios negativos las publicaciones referentes a ello: “Fuente: de los deseos”, “Los estudios que hacía en el colegio en educación física:”, “Si, todos amamos a James pero no hay manera de sustentar eso jajajaja” y “James fue buenísimo, con récords incluido, pero pues hubo jugadores que fueron más”, son algunos de los comentarios que rondan en redes sociales.

