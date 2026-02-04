Millonarios sigue avanzando en la Liga BetPlay 2026-1, por lo que el próximo jueves cinco de febrero del 2026 tenía programado su próximo partido. En esta oportunidad, el cuadro embajador se iba a enfrentar contra el Pereira, en lo que sería el partido adelantado de la fecha nueve.

Sin embargo, en los últimos días el Estadio El Campín viene teniendo varios problemas con la grama, esto teniendo en cuenta las fuertes lluvias y los conciertos que se han hecho en este escenario. De hecho, el pasado domingo primero de febrero, se estaba desarrollando el juego entre Millonarios y Medellín, el cual tuvo que ser suspendido debido a las fuertes lluvias que afectaron la cancha.

Debido a todo esto, el presidente de la junta directiva del club albiazul, Gustavo Serpa, habló en medio de una entrevista en Caracol Radio, con Mauricio Hoyos, presidente de Sencia, sobre todo lo que estaba pasando en el estadio. Ante esto, la empresa encargada del cuidado de la cancha se comprometió a cuidar el campo de juego con el fin de no afectar la programación de la Liga BetPlay 2026-1.

Pese a eso, en horas de la tarde se dio a conocer un comunicado a la opinión pública, en donde la Dimayor aseguró que los próximos tres encuentros que estaban programados en El Campín ya no se van a realizar. Esto con el fin de que en los próximos días se pueda trabajar en pro de recuperar toda la grama del estadio, sin que esté en uso.

¿Cuándo será el partido Millonarios vs. Pereira?

Después de que se diera a conocer que el equipo embajador ya no iba a jugar el próximo jueves cinco de febrero del 2026, cientos de personas empezaron a hablar sobre la presunta fecha en la que se va a desarrollar este juego. Sin embargo, por ahora, ni el club ni la Dimayor han hablado sobre las fechas de reprogramación de los encuentros deportivos.

Gran parte de los equipos van a disputar la fecha nueve el fin de semana del 28 de febrero. Pero este partido se había adelantado por el concierto de música popular que hay el 28 de febrero en el Estadio El Campín.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar el siguiente comunicado realizado en conjunto con los representantes de @SantaFe, @MillosFCoficial, @InterBogOficial y @FortalezaCEIF 👉… pic.twitter.com/ZMH3c8sXrq — DIMAYOR (@Dimayor) February 3, 2026

Se espera que en las próximas horas den a conocer detalles sobre cuándo se va a jugar el encuentro entre Millonarios y Pereira. Además de los otros encuentros que estaban programados en El Campín, como Santa Fe vs. Nacional y Fortaleza vs. América de Cali.