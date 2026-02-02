Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, después de Millonarios vs DIM: ¿subió el ‘embajador’?

La Liga BetPlay 2026-I volvió a dejar grandes emociones para sus fanáticos alrededor del país y el continente. Luego de la suspensión obligada del pasado 1 de febrero, Millonarios e Independiente Medellín culminaron su encuentro por la fecha 4.

Luego de que la primera parte acabara con un marcador de 0-0, el equipo capitalino y los paísas salieron al estadio El Campín, con el objetivo de definir este choque.

Después de que ambos equipos salieron con todo su poderío a la cancha, el resultado final fue un 0-0, que determinó un nuevo reparto de puntos en el campeonato local.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios ha tenido un comienzo difícil en semestre 2026-I de la Liga BetPlay. El equipo capitalino ha comenzado con algunos puntos dejados en el camino, lo que compromete su posición en la tabla.

Aun así, ‘Millos’ aun está a tiempo de revertir el mal momento, y conseguir una posición positivo en el campeonato local.

Para ello, deberá conseguir empezar a sumar puntos, tal y como lo hizo este 2 de febrero, luego de medirse a Independiente Medellín, en su casa.

Este choque finalizó con un marcador de 0-0, y luego de esto, la tabla de clasificación marcha de la siguiente manera:

1- Deportivo Pasto – 9 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 8 puntos

3- Deportes Tolima – 7 puntos

4- América de Cali – 7 puntos

5- Deportivo Cali – 6 puntos

6- Llaneros – 6 puntos

7- Once Caldas – 6 puntos

8- Independiente Santa Fe – 6 puntos

9- Fortaleza – 6 puntos

10- Inter de Bogotá – 6 puntos

11- Águilas Doradas – 5 puntos

12- Jaguares de Córdoba – 4 puntos

13- Atlético Nacional – 3 puntos

14- Junior de Barranquilla – 3 puntos

15- Cúcuta Deportivo – 2 puntos

16- Deportivo Pereira – 2 puntos

17- Independiente Medellín – 2 puntos

18- Millonarios – 1 punto

19- Boyacá Chicó – 1 punto

20- Alianza – 1 punto

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Luego de este resultado, Millonarios empieza a pensar en su próximo encuentro, en lo que será un choque imperdible por la Liga BetPlay 2026-I.

Su calendario marca que el próximo choque del ‘embajador’ será el próximo 5 de febrero, en dicha fecha se medirá a Deportivo Pereira, a las 8:00 p.m. desde el estadio El Campín.