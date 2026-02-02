Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, después de Millonarios vs DIM: ¿subió el ‘embajador’?
Millonarios e Independiente Medellín reanudaron su choque por la Liga BetPlay 2026-I este 2 de febrero en el estadio El Campín.
La Liga BetPlay 2026-I volvió a dejar grandes emociones para sus fanáticos alrededor del país y el continente. Luego de la suspensión obligada del pasado 1 de febrero, Millonarios e Independiente Medellín culminaron su encuentro por la fecha 4.
Luego de que la primera parte acabara con un marcador de 0-0, el equipo capitalino y los paísas salieron al estadio El Campín, con el objetivo de definir este choque.
Después de que ambos equipos salieron con todo su poderío a la cancha, el resultado final fue un 0-0, que determinó un nuevo reparto de puntos en el campeonato local.
Millonarios ha tenido un comienzo difícil en semestre 2026-I de la Liga BetPlay. El equipo capitalino ha comenzado con algunos puntos dejados en el camino, lo que compromete su posición en la tabla.
Aun así, ‘Millos’ aun está a tiempo de revertir el mal momento, y conseguir una posición positivo en el campeonato local.
Para ello, deberá conseguir empezar a sumar puntos, tal y como lo hizo este 2 de febrero, luego de medirse a Independiente Medellín, en su casa.
Este choque finalizó con un marcador de 0-0, y luego de esto, la tabla de clasificación marcha de la siguiente manera:
1- Deportivo Pasto – 9 puntos
2- Atlético Bucaramanga – 8 puntos
3- Deportes Tolima – 7 puntos
4- América de Cali – 7 puntos
5- Deportivo Cali – 6 puntos
6- Llaneros – 6 puntos
7- Once Caldas – 6 puntos
8- Independiente Santa Fe – 6 puntos
9- Fortaleza – 6 puntos
10- Inter de Bogotá – 6 puntos
11- Águilas Doradas – 5 puntos
12- Jaguares de Córdoba – 4 puntos
13- Atlético Nacional – 3 puntos
14- Junior de Barranquilla – 3 puntos
15- Cúcuta Deportivo – 2 puntos
16- Deportivo Pereira – 2 puntos
17- Independiente Medellín – 2 puntos
18- Millonarios – 1 punto
19- Boyacá Chicó – 1 punto
20- Alianza – 1 punto
Luego de este resultado, Millonarios empieza a pensar en su próximo encuentro, en lo que será un choque imperdible por la Liga BetPlay 2026-I.
Su calendario marca que el próximo choque del ‘embajador’ será el próximo 5 de febrero, en dicha fecha se medirá a Deportivo Pereira, a las 8:00 p.m. desde el estadio El Campín.
