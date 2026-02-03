¿Rusia podrá jugar en el Mundial de la FIFA? Gianni Infantino hizo inesperada propuesta

Faltan un poco más de 100 días para que se juegue el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, así que ya hay varias personas hablando de cuál es su equipo favorito y el más opcionado para poder quedarse con el triunfo. Pero también hablan de todas las polémicas detrás de este campeonato, en especial de todo lo relacionado con la participación de Rusia y Ucrania en esta competencia.

Hace varios meses se dio a conocer que Rusia no podía participar en el mundial de la FIFA, ni en las eliminatorias, por todo lo que está pasando actualmente en la guerra entre Ucrania y Rusia. De hecho, desde febrero del 2022, esta selección no participa en ningún campeonato oficial, como una forma de “castigo” por los ataques de los rusos a su país vecino.

¿Rusia va a poder jugar el Mundial de fútbol 2026?

En las últimas horas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de una entrevista con el medio de comunicación británico Sky News, reveló detalles de todo lo que está preparando para el campeonato. Sin embargo, llamó la atención lo que dijo respecto a la exclusión de Rusia de este tipo de eventos, que según él, esto no ha aportado nada.

“Esta exclusión no ha aportado nada; solo ha generado más frustración y odio. El hecho de que las niñas y los niños rusos puedan jugar al fútbol en otras regiones de Europa sería algo positivo para nosotros. Nunca deberíamos prohibir a un país jugar al fútbol debido a los actos de sus líderes”, mencionó Infantino.

FIFA president Gianni Infantino on lifting the ban on Russia

We have to. Definitely. Because this ban has not achieved anything, it has just created more frustration and hatred

Having girls and boys from Russia being able to play football games in other parts of Europe would help pic.twitter.com/dZ905je13x — Talk footuball (@KufreEffio28325) February 3, 2026

A esto agregó que todo lo que hacen los líderes políticos de cada país no debería afectar la participación de las selecciones en este tipo de eventos. Incluso, dice que desde ya hace un tiempo, ha hecho una invitación a que se considere volver a incluir a Rusia en encuentros deportivos de fútbol.

Ante esto, varias personas han hablado sobre si esto sería una señal de la posible participación de Rusia en el Mundial de futbol. Sin embargo, esto no sería una opción, teniendo en cuenta que ya se dieron a conocer las llaves y Rusia no participó en el proceso de eliminatorias para poder ser parte del campeonato.