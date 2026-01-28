Inter de Bogotá se convirtió en el primer equipo colombiano en enviar su camiseta al espacio: así se vio en video

El Inter de Bogotá entró a los libros de la historia el pasado 27 de enero. El equipo capitalino sorprendió a cada uno de sus hinchas, luego de hacer algo que, para muchos parecería impensado, y para otros hasta imposible.

El equipo capitalino publicó a través de sus redes sociales un video de su camiseta, mientras era elevada hasta el espacio. La casaca de este club superó los 30.000 metros de altura, y llegó a salir de la tierra.

Claramente este hecho dejó a muchos boquiabiertos, y por ello, aquí les contamos los detalles de como fue esto posible, e incluso, como se vio en video.

El Inter de Bogotá envió su camiseta el espacio

Indudablemente, el espacio es uno de los lugares más curiosos del universo. Miles de seres humanos han estudiado este lugar gracias a su inmensidad, y también la duda persistente respecto a que hay más allá.

En varias ocasiones se ha viajado al espacio, sin embargo, nunca había sido logrado por un equipo de fútbol. El Inter de Bogotá rompió este límite, y se atrevió a enviar su propia camiseta a este lugar.

A través de un video el club mostró a su camiseta elevándose por encima de la tierra, en un hecho notablemente sorprendente.

Esto fue posible gracias a un globo aerostático en el que se posicionaron cámaras y un GPS, para que así este lanzamiento fuera controlado rumbo al espacio.

No, no es IA. Es la camiseta de tu equipo llegando hasta la estratósfera.



El primer club de fútbol sudamericano en llevar su camiseta al espacio. @TaDa_Colombia #EstaHistoriaEsDeTodos🤍🖤💛 pic.twitter.com/CSjRIrjl2g — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 27, 2026

Sin dudas, este hecho sorprendió a miles de fanáticos, incluso ajenos al Fútbol Profesional Colombiano, quienes pudieron observar la inmensidad de la tierra como planeta en estas imágenes.

Hubo memes

Entre las repercusiones de este acto, también destacaron algunos memes virales en redes sociales. De hecho, varios de ellos fueron dirigidos a los terraplanistas.

Inter de Bogotá llegando a desmentir el terraplanismo: pic.twitter.com/9I0RL6XHIt https://t.co/Zteg50s2xp — Chipakerismo (5UPERCAMPEON) 🔟⭐️ (@Chipaburro) January 27, 2026

Esto se debe a que en el video se puede observar perfectamente la forma circular de la Tierra, lo que derrumbaría la posible teoría de un planeta plano.