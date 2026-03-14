El Real Madrid enfrenta este 14 de marzo al Elche en el Santiago Bernabéu por la jornada 28 de LaLiga, en un partido importante para la lucha por el título. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscan sumar tres puntos para mantenerse cerca del liderato, mientras que el conjunto visitante intenta salir de la zona baja de la tabla.

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El partido llega en un momento decisivo del campeonato. Real Madrid ocupa los primeros puestos de la tabla con 63 puntos, mientras que el Elche lucha por alejarse de la zona de descenso con apenas 26 unidades en la temporada.

El conjunto madrileño llega tras una racha irregular pero con resultados importantes en las últimas jornadas, mientras que el equipo ilicitano necesita sumar para mejorar su situación en la clasificación.

Real Madrid busca presionar al líder

El duelo también tiene importancia en la pelea por el título de LaLiga. Una victoria permitiría al Real Madrid meter presión al líder del campeonato en una jornada donde cada punto puede ser decisivo en la recta final del torneo. Además, el partido llega en medio de un calendario exigente para el club blanco, que también tiene compromisos europeos en los próximos días.

Para este encuentro, el técnico Álvaro Arbeloa no puede contar con varios jugadores importantes del plantel. Entre las bajas aparecen nombres como Jude Bellingham, Rodrygo, David Alaba, Éder Militão y Kylian Mbappé, lo que ha obligado al entrenador a recurrir a jóvenes de la cantera.

La presencia de canteranos ha sido una de las grandes novedades en las últimas alineaciones del equipo blanco.

Historial entre Real Madrid y Elche

El historial entre ambos clubes favorece ampliamente al Real Madrid. En 54 enfrentamientos oficiales, el conjunto madrileño ha conseguido 35 victorias, mientras que el Elche solo ha ganado 6 partidos, además de registrarse 13 empates.

En el duelo de la primera vuelta de la temporada, ambos equipos empataron 2-2, en un partido muy disputado.

Un Bernabéu que espera otra victoria

El encuentro se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario donde el Real Madrid suele hacerse fuerte frente a su afición.

Los fanáticos blancos esperan una victoria que mantenga al equipo en la pelea por el campeonato y que refuerce la confianza antes de los próximos desafíos de la temporada.