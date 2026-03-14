Árbitro admite error en expulsión de Luis Díaz 

La expulsión del colombiano Luis Díaz en el empate 1-1 entre Bayern Munich y Bayer Leverkusen sigue generando polémica en la Bundesliga. Tras el partido, el director deportivo del club bávaro, Max Eberl, aseguró que el árbitro Christian Dingert le confesó que la segunda tarjeta amarilla al jugador colombiano fue un error.

La confesión del árbitro tras el partido

Luego del encuentro disputado en el BayArena, Max Eberl explicó que tuvo una conversación directa con el árbitro del compromiso. Según el directivo del Bayern Munich, el juez reconoció que la jugada que terminó con la expulsión del colombiano no merecía una segunda amarilla.

Eberl reveló que Dingert le dijo que, tras revisar la repetición de la jugada, entendió que “no era para segunda amarilla”, lo que provocó la expulsión del atacante.

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El árbitro también habló públicamente después del partido y reconoció que la decisión fue demasiado dura. Incluso admitió que, al volver a ver las imágenes, no volvería a tomar la misma decisión.

La jugada que terminó con la roja

La acción ocurrió en la segunda parte del partido cuando Luis Díaz intentó ingresar al área rival tras eludir al arquero. El árbitro interpretó que el colombiano simuló una falta y decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla.

Esa decisión dejó al Bayern Munich con un jugador menos en un partido que ya venía cargado de polémicas arbitrales y revisiones del VAR.

Un partido lleno de controversia

El encuentro entre Bayer Leverkusen y Bayern Munich terminó empatado 1-1, pero estuvo marcado por varias decisiones discutidas del arbitraje. Durante el compromiso se anularon goles y hubo múltiples revisiones del VAR que aumentaron la tensión del duelo.

En medio de ese contexto, la expulsión de Luis Díaz se convirtió en uno de los momentos más polémicos del partido, especialmente porque el colombiano había marcado el gol del empate para el Bayern minutos antes.

Bayern mostró su inconformidad

Dentro del club bávaro también hubo críticas hacia la decisión arbitral. Jugadores y cuerpo técnico expresaron su frustración por la roja al colombiano, que obligó al equipo a terminar el partido con menos jugadores.

Aunque el árbitro reconoció posteriormente su error, la decisión ya no puede revertirse y Luis Díaz deberá cumplir una fecha de suspensión en la Bundesliga.