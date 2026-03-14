Wacken llevará su espíritu  metalero a Colombia con 35 conciertos simultáneos

El espíritu del metal llegará con fuerza a Colombia. El festival Wacken Open Air, considerado uno de los eventos de heavy metal más grandes del mundo, celebrará en 2026 una iniciativa global llamada “One World One Stage”, que reunirá 35 conciertos simultáneos en diferentes países para conmemorar sus 35 años de historia.

La iniciativa “One World One Stage” busca unir a la comunidad metalera alrededor del planeta en un solo día de música. El evento se realizará el 18 de abril de 2026, cuando decenas de ciudades alrededor del mundo organizarán conciertos conectados bajo el mismo concepto.

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La idea es que, mientras el evento inicia en Asia, continúe por Europa y termine en América, los fanáticos del metal puedan sentirse parte de una misma celebración global. De esta forma, durante casi 24 horas seguidas habrá conciertos de metal en distintas partes del planeta.

Según los organizadores, el objetivo es demostrar que la comunidad metalera es una sola sin importar el país.

Colombia será parte del evento mundial

Entre los países que participarán en esta iniciativa aparece Colombia, que tendrá su propio concierto dentro de esta cadena global de shows relacionados con Wacken Open Air.

El evento en el país funcionará como una Warm-Up Party oficial, una celebración previa al festival principal que se realiza cada año en Alemania.

Este tipo de eventos suelen incluir presentaciones de bandas locales, invitados especiales y actividades para los fans, además de sorteos y mercancía oficial del festival.

La conexión con la Wacken Metal Battle

La participación de Colombia también está ligada a la competencia Wacken Metal Battle, el concurso internacional que busca nuevas bandas de metal para presentarlas en el festival principal en Alemania.

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En los últimos años, varios grupos colombianos han participado en esta competencia, lo que ha fortalecido la relación entre la escena metalera del país y el festival europeo.

Por eso, el concierto que se realizará en Colombia podría contar con bandas de la escena local que han participado en esta batalla musical.

El festival de metal más grande del mundo

El Wacken Open Air se celebra cada año en Alemania y es considerado uno de los festivales de heavy metal más importantes del planeta, reuniendo a miles de fanáticos de todo el mundo.

La edición de 2026 del festival principal se realizará entre el 29 de julio y el 1 de agosto, con un cartel que incluirá a algunas de las bandas más importantes del metal internacional.