Así quedó la tabla de campeones del FPC tras título de Junior en la Liga

Junior de Barranquilla amplió su palmarés en el FPC tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay 2024-II. El conjunto barranquillero superó a Deportes Tolima en la final y alcanzó su undécimo título de liga, resultado que le permite escalar posiciones en la tabla histórica del fútbol profesional colombiano.

El ‘Tiburón’ selló el campeonato en el partido de vuelta disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde se impuso 1–0. La serie había quedado prácticamente definida tras el triunfo 3–0 conseguido en Barranquilla, para un marcador global de 4–0.

Con este título, Junior no solo sumó una nueva estrella, sino que además se convirtió en el club que obtuvo la estrella número 100 en la historia del FPC, una marca que refleja la trayectoria del torneo desde su creación.

La conquista también le permitió al club barranquillero superar en títulos a Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, ambos con diez, y consolidarse como el cuarto equipo con más ligas ganadas en Colombia, por detrás de Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali.

A lo largo de la historia de la Liga Colombia, varios son los equipos colombianos que han destacado en la Categoría Primera A. Entre los clubes más importantes del FPC se encuentran Atlético Nacional, Deportivo Cali, Santa Fe, Millonarios, América de Cali y Junior de Barranquilla.

Tabla de campeones del fútbol profesional colombiano

La Liga Colombia, también conocida como la Categoría Primera A, ha sido por más de 70 años el campeonato de fútbol masculino más importante de Colombia. El torneo, organizado por la Dimayor, se disputa dos veces al año, el de Apertura y Finalización.

Este año, los dos equipos que se llevaron el título de la Liga BetPlay fueron Independiente Santa Fe, quien ganó su estrella número 10, y Junior que ganó su título número 11.

Tras el último título obtenido por Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay 2025-ll, la tabla de campeones del FPC se actualizó. Atlético Nacional sigue liderando el ranking con el mayor número de títulos.