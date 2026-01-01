Hugo Rodallega recibió un gran premio deportivo: superó a todo el fútbol colombiano

Hugo Rodallega tuvo un año sumamente movido en el mundo del fútbol en el 2025. Este delantero acumuló grandes tantos, al igual que una gran cantidad de momentos de gloria con Independiente Santa Fe, gracias a sus goles.

El histórico delantero consiguió ganar una nueva estrella con Independiente Santa Fe en el 2025-I, gracias a un tanto clave para imponerse al Independiente Medellín.

Claramente este es un motivo notable de felicidad, pero, el delantero también logró cerrar el 2025 con broche de oro, gracias a un importante galardón otorgado en las últimas horas y aquí se lo contamos.

Hugo Rodallega recibió un gran premio deportivo

Hugo Rodallega ha sido uno de los futbolistas colombianos más destacados de los últimos años. El histórico delantero ha brillado con su experiencia, y también con una gran cantidad de goles clave.

El ariete ha demostrado su vigencia, e incluso, ha encantado al mundo gracias a su capacidad para demostrar experiencia y talante en los momentos claves.

Esto le ha permitido convertirse en una pieza clave para Independiente Santa Fe, sobre todo por su importante victoria en la Liga BetPlay 2025-I, en la que el ‘cardenal’ resultó campeón.

Con una lesión importante en una de sus piernas, y sin poder correr, Rodallega logró un notable tanto diferencial con el que Santa Fe se convirtió en campeón del fútbol colombiano.

Este momento recorrió el mundo, e incluso parece haber sido parte importante para una distinción recibida por parte de este delantero.

Según una encuesta llevada a cabo por el diario El País de Uruguay, Hugo Rodallega fue destacado como el mejor jugador del fútbol en Colombia.

Claramente, esto es un galardón sumamente importante en la carrera de Hugo, quien resalta como un delantero con gran legado dentro del balompié colombiano.

No fue el único colombiano

Dentro de esta misma encuesta, también se premiaron mejor entrenador, mejor club y mejor jugadora femenina.

En el caso del director técnico, el ganador fue Alfredo Arias. El mejor club le perteneció al Junior de Barranquilla, campeón del FPC en el 2025-II, y la mejor jugadora fue para la arquera Luisa Agudelo, quien ha resaltado de gran manera por su talento bajo los postes con el Deportivo Cali y el combinado nacional.