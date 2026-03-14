VAR y expulsiones: Bayern y Leverkusen  empatan en partidazo

Un partido lleno de drama se vivió este 14 de marzo en la Bundesliga. Bayer Leverkusen y Bayern Munich empataron 1-1 en un encuentro marcado por decisiones del VAR, goles anulados y expulsiones que cambiaron el rumbo del juego. El colombiano Luis Díaz fue protagonista al marcar el gol del empate, aunque más tarde terminó expulsado.

El partido arrancó con intensidad en el BayArena, donde el Leverkusen se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un gol del mediocampista Aleix García en los primeros minutos del encuentro.

¡PILETAZO Y ROJA PARA LUCHO! LUIS DÍAZ VIO LA SEGUNDA AMARILLA Y SE FUE EXPULSADO POR SIMULAR ESTA FALTA ANTE LEVERKUSEN. ¡INSÓLITO, BAYERN MUNICH SE QUEDÓ CON 9 JUGADORES! 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/94FTrGzp3m — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

Antes del descanso sufrió la expulsión del delantero Nicolas Jackson tras una fuerte entrada revisada por el VAR, lo que dejó al equipo con un jugador menos durante gran parte del partido.

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Luis Díaz apareció para salvar el empate

A pesar de la inferioridad numérica, el conjunto bávaro logró reaccionar en el segundo tiempo. En el minuto 69 apareció el colombiano Luis Díaz, quien aprovechó una jugada ofensiva para marcar el gol del empate y devolver la esperanza al Bayern.

El tanto permitió que el equipo de Múnich rescatara un punto en un partido que parecía complicarse cada vez más. Varias acciones terminaron siendo revisadas por el VAR, que anuló goles a ambos equipos por mano o fuera de lugar.

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Además, el propio Luis Díaz terminó expulsado en la parte final del partido tras recibir una segunda tarjeta amarilla por simular una falta dentro del área rival.

Con dos jugadores menos, el Bayern resistió en los minutos finales mientras el Leverkusen buscaba el gol de la victoria.

¡REGALITO EN EL FONDO Y EL GUAJIRO LO APROVECHÓ! Lucho Díaz recibió la asistencia de Olise y con toda su clase, marcó el 1-1 del Bayern Munich vs. Leverkusen. 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KFiTglrjo9 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

Un empate que mantiene al Bayern líder

El partido terminó 1-1 después de un intenso duelo que dejó varias jugadas polémicas y emociones hasta el último minuto. A pesar de las dificultades, el Bayern Munich logró rescatar un punto que le permite mantenerse en la parte alta de la tabla de la Bundesliga.

El duelo quedará recordado como uno de los partidos más dramáticos de la jornada, con el VAR como protagonista y con el colombiano Luis Díaz viviendo una noche de contrastes: héroe por su gol, pero también expulsado en el cierre del encuentro.