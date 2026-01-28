Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira: IA predijo el ganador de este partido de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira será uno de los choques claves de este 28 de enero en el fútbol en Colombia. El equipo capitalino recibirá un nuevo rival en su casa, con la ambición de conseguir 3 puntos necesarios.

El ‘supercampeón’ de Colombia confía en poder llevarse sus primeros 3 puntos de la Liga BetPlay 2026-I, aunque en frente tendrá un rival que sueña con mejorar su actualidad.

Si quiere ver este choque de cerca con cada una de sus incidencias, les contamos todos los detalles de un partido que tomará el centro de atención del Fútbol Profesional Colombiano.

Así va la tabla de clasificación de la Liga BetPlay 2026-I

Para nadie es un secreto que Independiente Santa Fe es uno de los mayores favoritos de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo capitalino sueña con poder llevarse un nuevo trofeo en este semestre.

No obstante, para esto, deberá empezar a sumar de a 3 puntos en este torneo. El equipo dirigido por Pablo Repetto igualó sus primeros 2 choques, por lo que no ha llegado a su primer triunfo.

Frente a esto, Deportivo Pereira parece un rival oportuno para conseguir esta victoria. Los pereiranos solo tienen 1 unidad, por lo que están en la parte baja de la clasificación.

Dicha tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Deportes Tolima – 7 puntos

2- América de Cali – 6 puntos

3- Deportivo Pasto – 6 puntos

4- Llaneros – 5 puntos

5- Atlético Bucaramanga – 5 puntos

6- Fortaleza – 5 puntos

7- Once Caldas – 4 puntos

8- Atlético Nacional – 3 puntos

9- Deportivo Cali – 3 puntos

10- Jaguares de Córdoba – 3 puntos

11- Junior de Barranquilla – 3 puntos

12- Inter de Bogotá – 3 puntos

13- Independiente Santa Fe – 3 puntos

14- Rionegro Águilas – 1 punto

15- Cúcuta Deportivo – 1 punto

16- Deportivo Pereira – 1 punto

17- Independiente Medellín – 1 punto

18- Millonarios – 0 puntos

19- Alianza – 0 puntos

20- Boyacá Chicó – 0 puntos

IA pronosticó el ganador de Santa Fe vs Deportivo Pereira

Para que no se pierda ni un detalle de este encuentro, les contamos que su puntapié inicial será a las 6:30 p.m., desde el estadio Nemesio Camacho El Campín. La transmisión de este partido puede ser disfrutada a través de la señal de WinSports+.

Aunque se trata de un partido sumamente igualado, la IA se atrevió a pronósticar el ganador, y según Gemini, el triunfo será para Santa Fe con un marcador de 1-0.