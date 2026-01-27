El músico de los Rolling Stones que no tenía talento para componer canciones

Dentro de la historia del rock, las dinámicas creativas al interior de las grandes bandas siempre han marcado diferencias claras entre sus integrantes. Mientras algunos músicos asumieron el rol de compositores principales, otros brillaron desde lugares distintos, aportando identidad sonora, presencia escénica o destreza instrumental. Casos como el de The Beatles o The Rolling Stones evidencian cómo el talento para escribir canciones no siempre estuvo repartido de manera equitativa.

En el cuarteto de Liverpool, la autoría se concentró durante años en la sociedad Lennon–McCartney, considerada una de las más influyentes de la música popular. George Harrison, con el tiempo, logró ganar espacio como compositor, mientras que Ringo Starr participó de forma esporádica en ese terreno. Un esquema similar se vivió en The Rolling Stones, donde Mick Jagger y Keith Richards lideraron la creación de los temas que definieron el sonido de la banda británica.

Sin embargo, no todos los miembros del grupo compartían esa capacidad. A pesar de haber sido el fundador original de The Rolling Stones, Brian Jones nunca logró consolidarse como compositor, algo que, con los años, se convirtió en una fuente de tensiones internas. Fue el propio Mick Jagger quien, tiempo después, habló sin filtros sobre esa situación y dejó una de las declaraciones más duras que se recuerdan en la historia del rock.

Mick Jagger contundente al referirse a Brian Jones

En una entrevista concedida a la revista Rolling Stone, el vocalista fue contundente al referirse a Jones y a su lugar dentro del proceso creativo del grupo:

“Brian se puso muy celoso cuando yo empecé a llamar la atención. Y sus celos se debían principalmente a que Keith y yo empezamos a componer canciones, y él no participaba. Para ser sincero, Brian no tenía ningún talento para componer. Ninguno. Nunca he conocido a nadie con menos talento para ello”.

A pesar de estas palabras, el legado de Brian Jones dentro de The Rolling Stones va mucho más allá de la composición. Su aporte fue clave desde lo instrumental, especialmente por su dominio de la guitarra y su capacidad para experimentar con sonidos poco convencionales en la época. Instrumentos como el sitar, la marimba o el dulcémele encontraron espacio en los primeros discos de la banda gracias a su curiosidad musical, ayudando a construir una identidad distinta dentro del rock británico de los años sesenta.

No obstante, los conflictos personales, sumados a problemas de adicciones y a un progresivo distanciamiento del grupo, terminaron por marcar su salida definitiva. En junio de 1969, Brian Jones fue expulsado oficialmente de The Rolling Stones. Apenas semanas después, el 3 de julio de ese mismo año, falleció a los 27 años, uniéndose al trágico grupo de artistas que partieron a esa edad.

