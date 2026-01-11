Tres canciones de rock perfectas para escuchar durante un momento de duelo; Queen entre los artistas

El rock parece tener canciones para todos los momentos, por lo que a lo largo de los años, diferentes bandas y artistas han hecho canciones con un significado un poco más profundo. Por eso, si estás pasando por un momento de duelo, estas son algunas canciones de las grandes figuras del rock que le podrían ayudar.

Las canciones tienen toda una historia detrás, por lo que habla sobre momentos en la que los artistas también pasaron por situaciones complejas. Incluso, en muchos momentos, la perdida de alguien fue la inspiración de los cantantes para poder escribir estas profundas letras.

Tres canciones de rock para escuchar en un momento de duelo

“The Show Must Go On” – Queen: Esta canción sin duda se convirtió en un himno de resiliencia, se grabó en uno de los momentos más difíciles de la vida de Freddie Mercury, cuando se estaba debilitando por su enfermedad, el VIH. La letra sería una metafora especial del cantante en donde explica todo lo que significa para él la vida, en medio de un momento donde todo de sale de control, pero intenta mantenerse fuerte.

La canción marcó una etapa en la vida del cantante, por lo que pese al dolor que todo le ocasionó, le dio una oportunidad a la música. En su momento fue una de las más populares y aún en la actualidad, tiene cientos de reproducciones.

“Wake Me Up When September Ends” – Green Day: Una canción que habla sobre todo lo qe significa perder a alguien en un momento especial. Por lo que relata como es todo el proceso para superar el duelo, teniendo presente que los tiempos son subjetivos en todos los casos y pueden llegar a cambiar según cada persona.

Billie Joe Armstrong la escribió cuando su padre falleció a causa de un fuerte cáncer, mientras que él intentaba mantenerse fuerte. El nombre de la canción serían las palabras que él le habría dicho a su madre, en el momento que la tristeza los invadia en el funeral.

“Wish You Were Here” – Pink Floyd: Habla sobre todo lo relacionado con perder a una persona importante, por lo que menciona todo lo relacionado con extrañar a quien es importante, pero desafortunadamente ya no está.

Fue escrita por Syd Barrett, el primer líder de la banda, quien se sufrió mucho a causa de sus enfermedades de salud mental, que lo llevaron a estar en una condición, donde en ocasiones, no podía compartir con quienes lo rodeaban.