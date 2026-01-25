La mejor canción para un viaje en carretera, según Brian Johnson, cantante de AC/DC

Brian Johnson, cantante de AC/DC, es una de las leyendas más grandes y representativas en la historia del rock. Este icónico artista goza de gran fama, gracias a su brillo con esta histórica banda en la industria de la música.

El legado de este vocalista es icónico, y de hecho, es destacado como una de las voces más respetadas dentro del hard rock, gracias a su poder vocal.

Sin embargo, Johnson también es ampliamente respetado, gracias a su opinión hacia varios éxitos y sonidos dentro de la industria musical. De hecho, en una ocasión Brian nombró una canción como la mejor para un viaje de carretera.

La mejor canción para un viaje de carretera, según Brian Johnson

Para nadie es un secreto que el rock es uno de los géneros de mayor pasión en el mundo. Miles de fanáticos utilizan este estilo musical como una compañía dentro de su vida cotidiana.

Varios éxitos han funcionado como una banda sonora para sus días. Distintas canciones son icónicas como compañía para acciones como trabajar, entrenar, o incluso, manejar en carretera.

De hecho, hace algunos años el propio Johnson reveló una gran lista de éxitos que son ideales para conducir. Dentro de dicho ranking hubo 11 canciones, pero hubo una que destacó como la ganadora de la temática.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Low Rider’, un éxito de funk pop de War. Esta canción es sumamente conocida, y destaca de manera notable, para esta actividad, según Johnson.

Esto se debe a varios factores. No obstante, la primera de ellas es el ritmo de este éxito. Según Johnson, esta canción cuenta con un ritmo pegajoso, y a su vez lento que llama la atención.

Este ‘groove’ es resaltante para esta actividad, razón por la que, según el cantante de AC/DC, es la mejor para un ‘trip’ de carretera.

La lista completa de canciones

El ranking total de éxitos para un viaje de carretera fue publicada tiempo después por The Sunday Times. La lista fue:

1- Low Rider -War

2- La Grange – ZZ Top

3- Magic Bus – The Who

4- Whole Lotta Love – Led Zeppelin

5- Bad to the Bone – George Thorogood & The Destroyers

6- Hot Rod Lincoln – Commander Cody and His Hot Lost Planet Airmen

7- Baby Please Don’t Go – Them

8- American Pie – Don McLean

9- Down Down – Status Quo

10- Start Me Up – The Rolling Stones

11- Highway to Hell – Quiet Riot