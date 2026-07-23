¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich? Faltan pocos días para su regreso

Después de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026, todos los jugadores ya volvieron a sus clubes y regresan los torneos tanto nacionales como internacionales. Uno de los jugadores que regresa a las canchas es Luis Díaz, quien nuevamente quiere volver a brillar en el Bayern Múnich, después de todo lo que fue su actuación con la Selección Colombia.

Aunque muchos han hablado del rendimiento del crack en el campeonato del mundo, sin duda es uno de los más queridos en Alemania, donde durante varios torneos. Incluso, meses antes de irse con la Selección Colombia, había sido seleccionado como el mejor de la Bundesliga.

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Según se dio a conocer en días pasados, todo está listo para el regreso del guajiro a su club en Alemania. Todo esto después de que disfrutara de unas vacaciones en Colombia, en el exterior y en otros lugares del mundo junto a su esposa e hijos.

Ahora, Luis Díaz va a regresar a la competencia con el Bayern Múnich para toda la temporada del 2026-2027. Por eso, el colombiano va a estar nuevamente con el equipo para el partido del próximo 25 de julio del 2026. El Bayern Múnich va a jugar contra Wehen, en lo que sería el primer encuentro de los jugadores después del torneo del mundo.

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Además, desde el primero al ocho de agosto, el equipo estrella de Alemania se va a ir de gira por Asia y va a tener varios encuentros deportivos en Corea del Sur y Hong Kong. Allí, se espera que el colombiano sea uno de los titulares que pueda llevar al club a poder ganar los próximos encuentros deportivos.

Es importante mencionar que Harry Kane y otros jugadores estrellas del Bayern Múnich van a seguir de vacaciones por unos días más, teniendo en cuenta el permiso especial con el que cuentan. Así que el equipo no va a estar completo durante los primeros encuentros deportivos.