¿Luis Díaz se va a Arabia Saudita? Esto es lo que se sabe sobre el futuro del colombiano

Luis Díaz se convirtió en uno de los protagonistas del mercado de fichajes en sus últimas horas. El extremo colombiano milita en el Bayern Munich, pero, varios equipos tendrían puesta la mira en su fichaje.

Gracias a una temporada llena de asistencias y goles, el futuro de Díaz podría estar lejos de Alemania. De hecho, desde el pasado 26 de julio surgió un rumor que ubicaría al ‘guajiro’ en Arabia Saudita.

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En caso de que desconozca los detalles de esto, aquí les contamos lo que se sabe sobre este interés, y el posible futuro que tendría Luis Díaz a nivel deportivo.

¿Luis Díaz se va a Arabia Saudita?

Sin lugar a dudas, Luis Díaz se ha convertido en uno de los principales talentos de Colombia y Sudamérica. En los últimos años el brillo de este atacante ha quedado demostrado de forma clara en el campo de juego.

Goles y asistencias le han permitido demostrar su desparpajo para jugar, y un desequilibrio que es envidiado en muchos equipos de Europa. Díaz, de hecho, fue clave en la Bayern Munich durante la temporada 2025-26, gracias a jugadas de notable importancia.

A pesar de esto, y de su nivel destacado, Luis Díaz podría salir del equipo bávaro próximamente, con el interés clave de uno equipo de otro continente.

Según L’Equipe, Luis Díaz habría recibido el interés del Al Hilal de Arabia Saudita. De hecho, el colombiano no vería con malos ojos esta posibilidad, sobre todo al tratarse de un contrato multimillonario.

Aun así, cabe aclarar que este acercamiento no habría dado frutos, al menos por el momento. El Bayern Munich no estaría interesado en vender al colombiano, sobre todo por una primera oferta de 70 millones de euros.

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El equipo de Alemania intentaría bajo todos los medios mantener al colombiano. De hecho, Díaz sería parte clave para los próximos años, junto a Michael Olise y Harry Kane.

Por el momento, este traspaso no se ha confirmado, y a pesar del interés, los bávaros buscaría quedarse con el jugador colombiano.

Todo se definiriá en las próximas horas, en la que cada uno de los equipos a nivel internacional perfila sus plantillas para buscar la gloria y conseguir nuevos trofeos en sus países y continentes.