Revelan carta especial de la FIFA para Argentina luego de la final del Mundial 2026: ¿Mensaje de consuelo?

Argentina vivió un mes lleno de emociones a nivel futbolístico durante el pasado junio. El combinado de este país logró llegar a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se midió a España desde Nueva Jersey.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró superar varias fases hasta llegar a este partido. Aun así, fueron derrotados por ‘La Roja’, que se bordó su segunda estrella en la camiseta.

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Luego de esto, la ‘albiceleste’ se quedó con el segundo puesto, pero también con una carta especial por parte de la FIFA luego de esta final. Aquí les contamos lo que decía.

Revelan carta especial de la FIFA para Argentina luego de la final del Mundial 2026

A pesar de la expectativa manejada en Argentina, el combinado ‘albiceleste’ no pudo quedarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este torneo dejó grandes emociones para este seleccionado, pero el trofeo se lo llevó España.

A través de las redes sociales, la Selección Argentina reveló una carta especial por parte de la FIFA, en la que agradecían su participación, y enviaban mensajes de aliento a los miembros de la delegación.

La carta decía:

“Estimado Sr. Presidente:

Ayer, el domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Argentina

conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra

España. Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para

el fútbol argentino.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del

fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las

grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados.

La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta

edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el

mundo.

Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico

resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por

supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la

competición.

Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle,

pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite

augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para

el fútbol argentino.

Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a

verlo muy pronto.

Con toda mi amistad, Gianni Infantino”.

#Institucional Salutación del Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para el Presidente Claudio Tapia y la Selección Argentina por su participación en el Mundial.



📝https://t.co/JHEhb7TnZD pic.twitter.com/n54Vlsuka4 — AFA (@afa) July 23, 2026

¿Consuelo por la derrota?

Ante esta revelación, muchos sugieren que este es un consuelo por parte de la FIFA luego de la derrota de Argentina. Aun así, presuntamente esta sería una comunicación usual por parte de esta confederación con las participantes del torneo.

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Por el momento, Argentina se enfocará en sus próximos cotejos, con una fecha fifa de septiembre que promete grandes emociones.