Revelan gran estrategia que tenía Inglaterra para vencer a Argentina: “no alcanzaron”

Argentina e Inglaterra disputaron un partido imperdible el pasado 15 de julio. El equipo ‘albiceleste’ se impuso por marcador de 2-1, gracias a una remontada agónica conseguida en muy pocos minutos de forma inesperada.

Con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez este equipo se posicionó como ganador de este partido, y consiguió su pase a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Este encuentro generó fuertes críticas en contra de Inglaterra, sobre todo por la forma en la que decidieron defender el resultado, cuando apenas ganaban por 1-0.

A pesar de esto, luego de las celebraciones de Argentina, se reveló una gran estrategia que tenía Inglaterra, para así lograr el pase a la final sobre los ‘albicelestes’.

Revelan gran estrategia que tenía Inglaterra para vencer a Argentina

El encuentro entre Argentina e Inglaterra fue uno sumamente emocionante e igualado. El equipo ‘albiceleste’ definió su choque ante la selección de ‘los 3 leones’ hasta el último minuto.

Gracias a 2 goles clave por parte de Enzo Fernández y Lautaro Martíenz, Argentina logró abrir el cerrojo de una selección de Inglaterra que perdió sus aspiraciones sobre el cierre.

Aunque parecía que los ingleses planeaban mantener el 1-0, en medio de las celebraciones de Argentina se reveló que el equipo de Thomas Tuchel habría tenido planeado llegar a los penales.

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En medio de sus festejos, los jugadores de Argentina descubrieron una botella en la que Jordan Pickford, aquero de Inglaterra tenía una guía de como atajar los penales de cada jugador ‘albiceleste’.

Messi’s reaction to seeing Pickford knew where to go priceless. Like a “how the hell did he know”. Enzo points to the skies grateful it didn’t go to pens. A lot needs to change if England are to win the World Cup in four years. Pickford is not one of them. pic.twitter.com/2O8syuB70H — Ben Grounds (@Ben_Islington) July 16, 2026

Esto sorprendió a muchos jugadores, aunque lo cierto es que a Inglaterra no le alcanzó. El equipo europeo perdió en los 90 minutos, así que no pudo forzar los tiros desde el punto penal.

Lo cierto es que Argentina buscará conseguir su bicampeonato el próximo 19 de julio, cuando se mida a España en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.