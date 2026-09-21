Hugo Rodallega llega a histórico récord en el FPC: entre grandes leyendas del ‘león’

Hugo Rodallega es una de las grandes figuras del FPC en los últimos años. El notable atacante ha sido brillante en la cancha, gracias a su talento deportivo con el que se ha posicionado como uno de los mejores delanteros de esta competencia.

Luego de un buen pase por Europa, Rodallega llegó al FPC, donde ya se ha convertido en estrella de Independiente Santa Fe, al punto de ser campeón del torneo.

El brillo goleador de este jugador ha sido destacado, lo que le ha permitido conseguir una importante cifra de tantos para su carrera.

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Rodallega, de hecho, se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del FPC, y así volvió a demostrarlo durante este fin de semana, con un tanto de gran importancia, que le permitió alcanzar una cifra impresionante.

Hugo Rodallega llega a histórico récord en el FPC

La delantera de Independiente Santa Fe ha destacado de manera notable. En el tiempo reciente, grandes atacantes han pasado por el ‘león’, aunque, hay un nombre que ha resaltado.

Hugo Rodallega ha llevado la pauta de este ataque, gracias a su capacidad para demostrar gran contundencia en la cancha.

De hecho, el pasado 20 de septiembre volvió a demostrarlo. Rodallega anotó un nuevo tanto con Independiente Santa Fe, con el que logró imponerse a Fortaleza, con marcador de 1-4.

Este delantero puso la guinda sobre el pastel en el final del encuentro, y este resultado le permitió lograr 3 puntos clave al ‘león’.

Rodallega, de hecho, logró un gran récord gracias a este gol. El atacante llegó a la notable cifra de 100 goles en la historia del FPC.

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Este jugador alcanzó una importante cantidad de goles. Con ellos ha demostrado su importante peso de ataque en el ‘león’, y también en otros equipos en los que ha pasado con gran éxito.

‘Hugol’ logró posicionarse como el octavo máximo goleador en la historia de Independiente Santa Fe, gracias a una cantidad total de 78 anotaciones, que han sido de gran contribución para el ‘león’.

Cabe recordar que el máximo goleador en la historia del ‘león’ es Alfonso Cañón, con un total de 146 anotaciones, con las que se ha convertido en uno de los atacantes más grandes de todo el FPC.