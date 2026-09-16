La cantidad completa de dinero que logró recaudar Santa Fe en Copa Sudamericana: es un ‘platal’

Independiente Santa Fe fue uno de los equipos protagonistas del balompié sudamericano en las últimas semanas. El equipo capitalino fue uno de los participantes clave de la Copa Sudamericana en esta edición de 2026.

El ‘león’ se midió a grandes clubes de la región, a los cuales logró eliminar, como es el caso de River Plate, en una emocionante tanda de penales.

Los ‘cardenales’ lograron llegar hasta cuartos de final, aunque el final de su desempeño en este torneo llegó el pasado 15 de septiembre. Santa Fe cayó derrotado frente a Vasco da Gama, por un global de 2-0 en contra.

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Esta eliminación ha decepcionado a varios de sus hinchas. Sin embargo, el equipo de la capital logró recaudar una amplia cantidad monetaria, y aquí les contamos cuanto fue en total.

La cantidad completa de dinero que logró recaudar Santa Fe en Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe perdió sus aspiraciones en la Copa Sudamericana el pasado martes 15 de septiembre. El equipo de la capital cayó derrotado frente a Vasco da Gama en condición de visitante.

A pesar de la ilusión de sus hinchas, el ‘león’ falló en su objetivo de llegar a las semifinales de este torneo, en una contienda imperdible frente al equipo brasileño.

Santa Fe perdió ante Vasco da Gama, pero a pesar de esto, gracias a su notable avance en este torneo logró dejar al fútbol colombiano en una parte alta, y además recibir una buena cantidad monetaria.

Cabe recordar que el ‘albirrojo’ formó parte de este torneo, luego de caer derrotado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Por ende, el ‘cardenal’ acumula los premios monetarios de ambas competencias. En el caso de la Libertadores, el ‘cardenal’ recaudó dinero por todo su paso por este torneo, gracias a victorias y la fase a la que llegó.

A esto se suman 500.000 dólares por llegar a los play-offs de la Copa Sudamericana, 600.000 por llegar a octavos de final, y 700.000 por estar en cuartos.

En su totalidad, la cantidad de dinero obtenida por el ‘león’ fue de la bolsa económica fue de 5.480.000 millones de dólares, con un equivalente de 17.054.155.984 pesos colombianos.

Sin lugar a dudas, este es un gran logro monetario para Santa Fe, a pesar de su fuerte eliminación ante Vasco da Gama.