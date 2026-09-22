Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali serán protagonistas de una jornada imperdible en la Liga BetPlay 2026-II este 22 de septiembre. El equipo de la capital chocará contra los ‘azucareros’, con la ambición de llevarse 3 puntos necesarios.

El equipo ‘albirrojo’ sueña con dar un golpe sobre la mesa que le permita escalar peldaños en la tabla de posiciones. No obstante, enfrente tendrá a otro de los grandes de Colombia.

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En caso de que desee disfrutar de este partido, les contamos que el encuentro se dará este mismo 22 de septiembre, y aquí les tenemos todos los detalles.

Así llegan ambos equipos

Para nadie es un secreto que Independiente Santa Fe es uno de los favoritos para llevarse el trofeo de la Liga BetPlay en el 2026-II. El equipo capitalino buscar repetir su conquista de 2025, aunque, para ello deberá alinear resultados positivos.

En sus últimos choques correspondientes al balompié local, Santa Fe ha logrado conseguir puntos valiosos, y buscará repetirlo ante Deportivo Cali.

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Sin embargo el ‘azucarero’ también buscará una victoria clave que le permita llegar a la parte alta de una clasificación que ahora mismo marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 21 puntos

2- Millonarios – 19 puntos

3- Atlético Nacional – 18 puntos

4- Atlético Bucaramanga – 17 puntos

5- Deportes Tolima – 17 puntos

6- Independiente Santa Fe – 16 puntos

7- Independiente Medellín – 16 puntos

8- Deportivo Cali – 15 puntos

9- Llaneros – 14 puntos

10- Once Caldas – 12 puntos

11- Águilas Doradas – 11 puntos

12- Inter de Bogotá – 11 puntos

13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

14- Fortaleza – 8 puntos

15- Deportivo Pasto – 8 puntos

16- Alianza – 8 puntos

17- Boyacá Chicó – 8 puntos

18- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

19- Deportivo Pereira – 7 puntos

20- Junior de Barranquilla – 6 puntos

Santa Fe vs Deportivo Cali resulta un partido de duelo directo. Esto por la cercanía en posiciones y puntos entre ambos equipos.

Hora y dónde ver EN VIVO Santa Fe vs Deportivo Cali

En caso de que quiera disfrutar de este partido, le contamos que tendrá lugar este 22 de septiembre desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El puntapié inicial será a las 8:00 p.m. Su transmisión puede ser seguida a través de las señales oficiales de WinSports+, además con más pasión y menos técnico en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.