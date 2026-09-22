Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Santa Fe choca contra Deportivo Cali, con la ambición de conseguir 3 puntos que mejoren su posición en la tabla de clasificación.
Santa Fe choca contra Deportivo Cali, con la ambición de conseguir 3 puntos que mejoren su posición en la tabla de clasificación.
Independiente Santa Fe y Deportivo Cali serán protagonistas de una jornada imperdible en la Liga BetPlay 2026-II este 22 de septiembre. El equipo de la capital chocará contra los ‘azucareros’, con la ambición de llevarse 3 puntos necesarios.
El equipo ‘albirrojo’ sueña con dar un golpe sobre la mesa que le permita escalar peldaños en la tabla de posiciones. No obstante, enfrente tendrá a otro de los grandes de Colombia.
Más noticias: ¿Cuándo juegan Millonarios y Atlético Nacional en Liga BetPlay 2026-II? James Rodríguez vs Juan Cuadrado
En caso de que desee disfrutar de este partido, les contamos que el encuentro se dará este mismo 22 de septiembre, y aquí les tenemos todos los detalles.
Para nadie es un secreto que Independiente Santa Fe es uno de los favoritos para llevarse el trofeo de la Liga BetPlay en el 2026-II. El equipo capitalino buscar repetir su conquista de 2025, aunque, para ello deberá alinear resultados positivos.
En sus últimos choques correspondientes al balompié local, Santa Fe ha logrado conseguir puntos valiosos, y buscará repetirlo ante Deportivo Cali.
Más noticias: Ellos son los cinco técnicos que ya dijeron adiós en la Liga Colombiana 2026-2: ¿por qué?
Sin embargo el ‘azucarero’ también buscará una victoria clave que le permita llegar a la parte alta de una clasificación que ahora mismo marcha de la siguiente manera:
1- América de Cali – 21 puntos
2- Millonarios – 19 puntos
3- Atlético Nacional – 18 puntos
4- Atlético Bucaramanga – 17 puntos
5- Deportes Tolima – 17 puntos
6- Independiente Santa Fe – 16 puntos
7- Independiente Medellín – 16 puntos
8- Deportivo Cali – 15 puntos
9- Llaneros – 14 puntos
10- Once Caldas – 12 puntos
11- Águilas Doradas – 11 puntos
12- Inter de Bogotá – 11 puntos
13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos
14- Fortaleza – 8 puntos
15- Deportivo Pasto – 8 puntos
16- Alianza – 8 puntos
17- Boyacá Chicó – 8 puntos
18- Jaguares de Córdoba – 7 puntos
19- Deportivo Pereira – 7 puntos
20- Junior de Barranquilla – 6 puntos
Santa Fe vs Deportivo Cali resulta un partido de duelo directo. Esto por la cercanía en posiciones y puntos entre ambos equipos.
En caso de que quiera disfrutar de este partido, le contamos que tendrá lugar este 22 de septiembre desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín.
El puntapié inicial será a las 8:00 p.m. Su transmisión puede ser seguida a través de las señales oficiales de WinSports+, además con más pasión y menos técnico en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.