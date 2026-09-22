Confirman el regreso oficial del OzzFest: estos son los lugares y la fecha en la que ocurrirá

El OzzFest se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los eventos más grandes en la historia del metal. Este festival ha generado una cantidad enorme de emociones, gracias a su potencia, y la forma en que acumula a bandas de notable éxito.

La última edición de este festival fue hace más de 6 años. Sin embargo, luego del fallecimiento de Ozzy Osbourne, se buscaría volver a dar vida a este evento.

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De hecho, el regreso de este festival ya estaría confirmado, y aquí les contamos donde sería, y la fecha en la que tendría lugar este show.

Confirman el regreso oficial del OzzFest

El brillo del OzzFest en la industria del metal es totalmente indudable. Esta producción goza de un éxito histórico, sobre todo por la presentación de artistas legendarios y aclamados por el público.

Miles de fanáticos han disfrutado de este tipo de eventos, gracias a la forma en que permiten disfrutar de una cantidad enorme de artistas en vivo.

Muestra de este cariño se ha notado luego de que el fin de este evento haya llegado hace varios años. Sin embargo, este festival volvería a lo más alto de los escenarios.

Luego del fallecimiento de Ozzy Osbourne, su viuda Sharon, confirmó que estaban en búsqueda de revivir este evento, con el objetivo de estremecer a la industria del metal nuevamente.

Después de varios rumores, el OzzFest tendría confirmado su regreso. De hecho, las redes oficiales de este evento habrían asegurado de manera oficial una nueva edición.

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A través de sus redes sociales, el OzzFest publicó una imagen de Ozzy Osbourne en la que decían que el evento volverá.

Estos son los lugares y la fecha en la que ocurrirá

El OzzFest volvería en 2027, y tendría lugar de forma oficial en Estados Unidos y Reino Unido, con ediciones totalmente imperdibles para los fans.

Aunque ya se conoce exactamente el año en el que ocurrirá, aun no se sabe cuales serán los días exactos en los que ocurrirá este evento.

Del mismo modo, aun no se han revelado las bandas que podrían ser parte del cartel de este histórico festival que volverá a dejar el nombre del metal en lo más alto de la industria musical en vivo.