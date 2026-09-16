Mejores memes que dejó la eliminación de Santa Fe en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe terminó su participación en la Copa Sudamericana 2026 tras caer 2-0 frente a Vasco da Gama en el estadio São Januário. El empate sin goles en Bogotá dejó abierta la serie, pero el conjunto brasileño aprovechó su condición de local y aseguró el boleto a las semifinales.

La derrota también provocó una oleada de reacciones en redes. Como suele ocurrir después de una eliminación internacional, los aficionados de diferentes hinchadas recurrieron al humor para representar el resultados.

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Terminó el partido en Río De Janeiro 🇧🇷



Vasco Da Gama 2-0 Santa Fe 🇮🇩



Cuartos – vuelta / Sudamericana 🏆 pic.twitter.com/AkGo3em7KZ — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 16, 2026

Santa Fe quedó fuera de la Copa Sudamericana

El conjunto cardenal intentó asumir protagonismo desde el comienzo y buscó conectar rápidamente con Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. Sin embargo, al equipo dirigido por Pablo Repetto le costó encontrar espacios para generar peligro.

Vasco fue ganando terreno durante el encuentro y encontró la apertura del marcador a los 37 minutos. Bruno Duarte apareció para establecer el 1-0 y obligó a Santa Fe a cambiar el panorama del partido.

Tras el descanso, Repetto realizó cambios tácticos con la intención de fortalecer el ataque y buscar la igualdad. No obstante, la respuesta brasileña llegó a los 65 minutos, cuando David amplió la diferencia y prácticamente definió el enfrentamiento.

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Aunque Santa Fe intentó descontar durante el tramo final, Vasco controló la ventaja y protegió el resultado. Con el 2-0 en Río de Janeiro, el conjunto brasileño cerró la serie con ese mismo marcador global y avanzó a las semifinales.

Los memes tras la eliminación de Santa Fe

El resultado provocó numerosas publicaciones humorísticas en redes sociales, especialmente por el contraste entre las ocasiones que Santa Fe desperdició en Bogotá y la contundencia que mostró Vasco en Brasil.

Además, São Januário representaba un escenario complicado para el cuadro capitalino: Vasco mantenía un registro favorable ante clubes colombianos como local en competiciones organizadas por CONMEBOL.

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Con esta derrota, Santa Fe cerró su recorrido internacional de 2026. Ahora, las redes reflejaron la eliminación con una colección de memes que resumieron tanto el humor como la frustración de los hinchas cardenales.

“No pueden celebrar la eliminación de otro equipo”



Mis amigos y yo celebrando la eliminación de Independiente Santa Fe de la Copa Sudamericana por parte de Vasco Da Gamapic.twitter.com/nIJdW3n36r — CHAVERRA BALÓN DE ORO 2027 (@pafoira) September 16, 2026

"Ayy no podes gritar un gol de un equipo que no es el tuyo".



YO GRITANDO EL GOL DE VASCO DA GAMA A SANTA FE pic.twitter.com/IQl9NgZeiZ https://t.co/r9IbbPQ8kw — Samuel (@ExIncognitoP) September 15, 2026

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZOOOOOOO SIII DE DVD, DEL NARCO DEL GOL, DEL PRESO DEL AREA, SIIII, GOOOOOOOOOLAZOOOOOOOOOO. TE QUIERO MUCHO PUMITA



VASCO 2

SANTA FE 0 pic.twitter.com/WWf4csHxoR — Vasco Da Gama Colombia 💢🇨🇴 (@VascoDaGamaCol) September 15, 2026

Los hinchas de Santa Fe.

Vasco de Gama 1

Santa Fe 0#ConmebolSuramericana pic.twitter.com/ZsljzLZcpm — JJRM (@JhonjairoRend13) September 15, 2026

Mi corazón tras el partido ante Vasco da Gama, con la FE de que Santa Fe va a ganar por primera vez en Brasil 🙌🏻 pic.twitter.com/B1lXR38hPh — Paula Andrea (@PauBernal20) September 9, 2026

Carlos Antonio Vélez metiendose al área de Santa Fe a defender pic.twitter.com/vCZGPg0jP4 — Juan Pablo 🥷 (@JuanPabloUTD_) September 3, 2026