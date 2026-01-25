Inteligencia artificial pronosticó al ganador de Millonarios vs Junior de Barranquilla: ¿Gana el ‘embajador’?

Millonarios vs Junior de Barranquilla es uno de los partidos de mayor protagonismo en la Liga BetPlay 2026-I. El ‘embajador’ se medirá al ‘tiburón’, con el objetivo de conseguir su primera victoria en lo que es el segundo semestre de esta temporada.

Los capitalinos llegan luego de un duro revés, aunque, confían en poder enderezar su rumbo rápidamente, con este nuevo encuentro como pieza clave.

Aun así, este será un choque sumamente igualado, sobre todo por la urgencia de ganar que posee el Junior de Barranquilla, luego de caer en la Superliga ante Independiente Santa Fe.

Un duro comienzo para ambos

La Liga BetPlay 2026-I ha dejado una amplia cantidad de sorpresas en su inicio. Algunos equipos han comenzado con el pie derecho en su ambición de alzar el trofeo, pero, otros han tenido duros revéses.

Dos de los equipos que iniciaron con el camino cuesta arriba fueron Millonarios y Junior de Barranquilla. Por un lado el equipo capitalino perdió ante Atlético Bucaramanga por un marcador de 2-1.

En el caso del equipo de la costa, Junior falló en su objetivo de vencer a Deportes Tolima, equipo ante el que chocó por 2-0.

Sin embargo, el mayor tropiezo de este inicio del 2026 se dio cuando Junior de Barranquilla perdió la final de la Superliga ante Independiente Santa Fe. El equipo barranquillero perdió en la vuelta por 3-0, y selló una dura derrota.

Ante estas caídas, el panorama de la Liga BetPlay 2026-I para ambos equipos marcha de la siguiente manera:

1- Deportes Tolima – 6 puntos

2- América de Cali – 6 puntos

3- Llaneros – 4 puntos

4- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

5- Fortaleza – 4 puntos

6- Atlético Nacional – 3 puntos

7- Deportivo Cali – 3 puntos

8- Once Caldas – 3 puntos

9- Deportivo Pasto – 3 puntos

10- Jaguares de Córdoba – 3 puntos

11- Inter de Bogotá – 3 puntos

12- Águilas Doradas – 1 punto

13- Independiente Santa Fe – 1 punto

14- Deportivo Pereira – 1 punto

15- Millonarios – 0 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 0 puntos

17- Junior de Barranquilla – 0 puntos

18- Independiente Medellín – 0 puntos

19- Alianza – 0 puntos

20- Boyacá Chicó – 0 puntos

La IA pronosticó el ganador de Millonarios vs Junior de Barranquilla

Claramente el choque entre Millonarios y Junior de Barranquilla será sumamente igualado. Sin embargo, la IA se atrevió a dar un pronóstico para este partido.

Gemini, la inteligencia artificial de Google asegura que será un choque igualado. No obstante, Millonarios se llevaría este encuentro por marcador de 2-0.

El partido está pautado para dar inicio este 25 de enero a las 6:10 p.m. desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.