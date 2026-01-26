¿Cuál es el próximo rival de Millonarios? Este es el partido por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios se prepara para seguir su camino en la Liga BetPlay 2026-I. El equipo capitalino ha comenzado con algunos revéses en su inicio, pero sus hinchas confían plenamente en lograr revertir este difícil comienzo.

El ‘embajador’ recibió una dura derrota el pasado 25 de enero, luego de caer frente a Junior de Barranquilla por un marcador de 2-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Los dirigidos por Hernán Torres acumulan 1 punto en sus primeras 2 fechas. Sin embargo, el foco ya está en su próximo choque por la Liga BetPlay 2026-I.

El próximo rival de Millonarios

Millonarios ha comenzado el 2026-I con gran entusiasmo. El equipo capitalino confía plenamente en mejorar su desempeño deportivo, y volver a la senda de los títulos, gracias a varias piezas que han reforzado su nómina.

Aun así, el comienzo ha dejado algunos revéses para ‘Millos’ en el camino, luego de caer derrotado ante Atlético Bucaramanga como visitante, y Junior de Barranquilla como local por marcador de 2 goles a 1 en ambas ocasiones.

El panorama los posiciona en la parte baja de la tabla, pero con buenas opciones de recuperación, al tratarse apenas del inicio de este torneo correspondiente al primer semestre del año 2026.

La tabla de clasificación luego de la fecha 2 marcha de la siguiente manera:

1- Deportes Tolima – 6 puntos

2- América de Cali – 6 puntos

3- Deportivo Pasto – 6 puntos

4- Llaneros – 4 puntos

5- Once Caldas – 4 puntos

6- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

7- Fortaleza – 4 puntos

8- Atlético Nacional – 3 puntos

9- Deportivo Cali – 3 puntos

10- Jaguares de Córdoba – 3 puntos

11- Junior de Barranquilla – 3 puntos

12- Inter de Bogotá – 3 puntos

13- Independiente Santa Fe – 2 puntos

14- Águilas Doradas – 1 punto

15- Deportivo Pereira – 1 punto

16- Cúcuta Deportivo – 0 puntos

17- Millonarios – 0 puntos

18- Independiente Medellín – 0 puntos

19- Alianza – 0 puntos

20- Boyacá Chico – 0 puntos

La primera parada de Millonarios rumbo a la recuperación será el próximo 28 de enero. El día miércoles, el equipo ‘albiazul’ se medirá a Deportivo Pasto en condición de visitante.

Este choque será por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I, y su puntapié inicial está pautado a las 8:30 p.m. desde el campo del estadio Departamental Libertad.