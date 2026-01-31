Cambio en el banquillo de Millonarios: un argentino tomará las riendas del equipo
Millonarios apunta a recuperar el protagonismo en el fútbol colombiano, confiando en la experiencia internacional del argentino
Millonarios apunta a recuperar el protagonismo en el fútbol colombiano, confiando en la experiencia internacional del argentino
El argentino Fabián Bustos, de 56 años, podría convertirse en el nuevo director técnico de Millonarios. Reconocido por su recorrido internacional, Bustos ha dirigido equipos en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay, logrando títulos con Delfín, Barcelona SC y Universitario de Perú, además de alcanzar semifinales de la Copa Libertadores con Barcelona en 2021. Su historial general muestra un rendimiento promedio del 51%, y es considerado un técnico versátil, con capacidad de adaptación a diferentes estilos de juego.
En 2024, su paso por Universitario fue especialmente destacado: logró un campeonato con un rendimiento superior al 70%, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos del continente en los últimos años. Sus experiencias en Brasil con Santos y América Mineiro, y en Paraguay con Olimpia, no fueron tan fructíferas, pero le otorgaron experiencia en distintas ligas y desafíos futbolísticos.
Le puede interesar: Falcao en versión “flacao”: la escultura homenaje en Santa Marta que provoca risas
La posible llegada de Bustos a Millonarios marca el retorno de un técnico argentino al club desde la etapa de Miguel Ángel Russo, quien dejó un recuerdo imborrable al conquistar la Liga 2017-II y la Superliga 2018.
Su incorporación busca devolver estabilidad y resultados a un equipo que tuvo altibajos bajo la dirección de Hernán Torres, quien salió del equipo albiazul tras 19 partidos con seis victorias, cinco empates y ocho derrotas, dejando un rendimiento del 40,35%.
César Augusto Londoño fue quien adelantó la noticia en La Polémica y en su cuenta de X:
“OFICIAL: Fabián Bustos (56) argentino, es el nuevo técnico de @MillosFCoficial. Ha dirigido en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay. El rendimiento total de sus equipos es del 51 %. Campeón con Delfín, Barcelona y Universitario. Su último club Olimpia. DT con variantes, no rígido y con capacidad de adaptación. Éxitos”.
Necesita saber: ¿Qué técnicos suenan para dirigir a Millonarios? Lista de candidatos en el sonajero
OFICIAL: Fabián Bustos (56) argentino, es el nuevo técnico de @MillosFCoficial— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 31, 2026
Ha dirigido en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay. El rendimiento total de sus equipos es del 51 %. Campeón con Delfín, Barcelona y Universitario. Su último club Olimpia. DT con variantes, no rígido y… pic.twitter.com/xoqq2GVNPn
Mientras se oficializa su llegada a Bogotá, Omar Rodríguez, entrenador del equipo sub-20, asumirá la dirección temporal para el partido del domingo ante Medellín. Esta medida permitirá que el equipo mantenga continuidad y se prepare para la transición hacia el nuevo entrenador.
Con Bustos en el banquillo, Millonarios apunta a recuperar el protagonismo en el fútbol colombiano, confiando en la experiencia internacional del argentino y en su capacidad para adaptarse rápidamente al equipo y a la exigente afición azul.
No se pierda:
El jugador que dejaría sin cupo a James Rodríguez en Millonarios sorprende al FPC