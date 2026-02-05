El Champion y Cata cumplen su reto en el día sin carro en Bogotá; siga en VIVO ‘El gallo’ de Radioacktiva

Como ya es costumbre, el primer jueves de febrero en Bogotá se desarrolla la jornada del día sin carro y sin moto, por lo que todos los ciudadanos deben buscar una nueva forma para movilizarse en medios de transporte con cero emisiones. En esta oportunidad, el Champion y Cata quisieron asumir el reto de ‘El Gallo’ de Radioacktiva de buscar una forma diferente de llegar a la cabina, sin necesidad de usar los carros normales.

Además, en caso de que no cumplan con el reto y no lleguen a los estudios de Caracol Radio, tendrán que hacer un programa especial de ‘El Gallo’, un lunes festivo. Así que hay gran expectativa sobre la forma en la que va a llegar el productor y nuestra gallinita, con el fin de cumplirle el reto a Pacho.

Desde muy temprano, todo el equipo de El Gallo llegó a la calle 80 en Bogotá y allí van a esperar a todos nuestros oyentes para poder compartir con ellos en su camino al trabajo. Sin embargo, el gran reto es llegar antes de las 10:00 a.m. a Caracol Radio con todos los seguidores que se quieran unir a esta nueva aventura de nuestro productor.

Siga en VIVO el reto de Champion y Cata en ‘El Gallo’ de Radioacktiva

¿Habrá un programa especial de ‘El Gallo’ de Radioacktiva un día festivo? Si quiere ver todo el reto que debe cumplir el Champion con Cata, la nueva gallinita, siga la transmisión en VIVO desde TikTok @Radioacktiva y en YouTube RadioactivaColombia.

