La capital nuevamente se viste de azul; en esta oportunidad Millonarios recibe al cuadro paisa, Independiente Medellín, con el fin de poder salir de una mala racha y volver a sumar en casa. Además, va a ser el primer juego de Falcao García en el Estadio Nemesio Camacho El Campín después de su gran regreso a los embajadores en este nuevo semestre.

Pero eso no es todo, sino que en esta oportunidad, la persona que va a dirigir el equipo será el ‘Cabezón Rodríguez’, quien va a tomar el puesto de Hernán Torres, mientras que se anuncia la llegada del nuevo director técnico. Según informó Caracol Radio, el hombre que llega a liderar a Millonarios será Fabián Bustos, el argentino que busca traer una nueva estrella al cuadro albiazul.

Por ahora, no se conocen detalles de cuándo será su llegada para empezar a dirigir en Colombia, pero mientras tanto, el equipo debe seguir jugando e intentando sumar tres puntos en cada uno de los encuentros restantes. Esto, teniendo en cuenta que ya perdió los primeros tres encuentros deportivos que ha tenido hasta ahora.

¿Dónde ver en VIVO HOY Millonarios vs. Independiente Medellín?

Aunque según la programación el partido se iba a desarrollar el pasado sábado 31 de enero del 2026, debido a un concierto en homenaje a Yeison Jiménez, la fecha cambió para hoy, domingo primero de febrero, en el Estadio El Campín de Bogotá. El encuentro está programado para las 8:10 p.m. y ya todo está listo para que los equipos lleguen a la cancha a mostrar su mejor versión.

El partido se va a transmitir en VIVO por el canal Win+ por suscripción paga o también puede escuchar todo el partido en Caracol Radio y sus redes sociales oficiales. Pero si quiere asistir al encuentro deportivo, podrá comprar sus entradas en la página web de Millonarios.

Según se dio a conocer en redes, en esta oportunidad Falcao será uno de los jugadores que va a tener la oportunidad de participar en este encuentro deportivo. Lo que quiere decir que será el nuevo debut del ‘Tigre’ en el Estadio El Campín.