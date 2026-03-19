¡El final de una era! Se acaban las memorias USB: Estas son las tecnologías que las reemplazarían

En los últimos años, la tecnología ha avanzado de una forma que logró sorprender a cientos de personas en todo el mundo, ya que muchos elementos que hace un tiempo creíamos indispensables ahora han perdido sus funciones. Entre ellos se encuentran las memorias USB, que hace un tiempo eran fundamentales para poder guardar información y llevarla sin problema en el bolso.

Pero con el paso del tiempo, estos elementos se dejaron de usar y ahora es un poco complejo encontrar estas memorias en papelerías o almacenes de cadena. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esas opciones modernas que están reemplazando a estos elementos que ya no son los más usadas.

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¿Cuál es la tecnología con la que se reemplazan las memorias USB?

La transición tecnológica avanza a pasos agigantados, lo que quiere decir que cada vez son más los elementos que se quedan en el pasado y nuevas herramientas se abren paso en el mercado. Una de ellas son las memorias, las cuales venían con diferente capacidad en GB que ayudaban a guardar los documentos, fotos o videos importantes que se querían guardar.

Actualmente, esto ya no es necesario y hay varias opciones con las que podría reemplazarlas, esto con el fin de que sea mucho más fácil almacenar estos documentos, sin depender de una capacidad específica. Una de las alternativas son las memorias de tarjeta SD, que están disponibles para poner en la cámara y guardar allí cientos de fotos y videos.

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Si esto no es una de sus opciones, también podría empezar a almacenar la información, fotos, videos, documentos, en la nube. Para acceder a esta solo necesita su correo electrónico, el cual le va a brindar aproximadamente 15 GB de capacidad, pero usted la puede aumentar según lo que usted necesite en cada caso y la plataforma en la que quiera almacenar.

También hay discos duros que cuentan con entrada tipo C; estos suelen tener gran capacidad, van desde los 500 GB hasta una o dos teras. Esto quiere decir que puede almacenar mucho contenido sin problema y llevarlo a donde quiera.