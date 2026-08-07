Hora y dónde ver en VIVO Aston Villa vs. Bayern Múnich HOY viernes ¿El regreso de Luis Díaz?

Comenzó el mes de agosto y los equipos de Europa se siguen preparando para todo lo que será su gran regreso a los torneos internacionales. En esta oportunidad, el club de Luis Díaz está listo para poder avanzar en todo lo que será la Bundesliga, uno de los campeonatos que sin duda quieren volver a ganar y así seguir haciendo historia con el equipo de sus amores.

Sin embargo, es importante recordar que hay gran expectativa sobre todo lo que será el gran regreso del colombiano, en especial porque su paso por la Copa Mundial de la FIFA 2026 no fue tan bueno. Según el ranking FIFA, el guajiro no logró posicionarse en el top de los 50 mejores jugadores que asistieron al torneo.

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De hecho, varios de sus goles fueron anulados por fuera de lugar y recibió varias críticas por parte de sus seguidores, quienes no entendían el rendimiento del colombiano. Pese a eso, en este nuevo regreso a los torneos internacionales, se espera que sea uno de los mejores y brille nuevamente con el Bayern Múnich, su actual equipo.

Hora y dónde ver en VIVO HOY Aston Villa vs. Bayern Múnich

Según han dado a conocer los expertos en temas deportivos, este es un juego importante para el cuadro alemán, teniendo en cuenta que es un amistoso preparatorio antes del inicio de la Bundesliga. Además, en esta oportunidad, Luis Díaz sí estaría vistiendo la camiseta del equipo, algo que no se vio en los juegos pasados.

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El partido entre el Aston Villa y el Bayern Múnich se va a jugar HOY viernes siete de agosto del 2026 a las 7:00 a.m. hora Colombia en el estadio Kai Tak Sports Park. En esta oportunidad, los seguidores del equipo podrán ver el partido en VIVO únicamente por Claro Sports y en el canal de YouTube Claro Sports; en el caso de los suscriptores del canal oficial del Bayern Múnich, también tendrán acceso al encuentro deportivo.

No hay mayores detalles sobre el equipo titular que va a estar con el equipo, pero se dice que, al parecer, Luis Díaz por ahora sería uno de los suplentes, pero entraría en cualquier momento a jugar.