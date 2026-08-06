¿Deportivo Pereira fuera de la Liga BetPlay? MinDeporte toma decisión que pone en riesgo el futuro del club

El Deportivo Pereira ha estado en el ojo del huracán en la última hora del fútbol en Colombia. Este icónico club del balompié nacional fue blanco de una dura decisión, por parte del Ministerio del Deporte que pone en riesgo su futuro.

Después de un profundo análisis, el Deportivo Pereira habría sido castigado con el retiro de su reconocimiento deportivo, en una decisión que ha sorprendido a todos los amantes del balompié.

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En caso de que no conozca que es el reconocimiento deportivo, ni tampoco las consecuencias que puede atravesar el equipo pereirano por esta decisión, aquí se lo contamos.

El Deportivo Pereira pierde su reconocimiento deportivo

En Colombia, para poder llevar a cabo ciertas actividades deportivas, un club debe contar con el reconocimiento deportivo. Este es un aval administrativo que autoriza a la institución a ser parte del Sistema Nacional del Deporte.

Este acto es entregado después de cierto análisis interno de la institución y de cada uno de sus procesos para su participación deportiva. En el caso del Deportivo Pereira, el club habría perdido este aval por faltas reitaradas a sus obligaciones como club.

Claramente, esto pone en grave riesgo el futuro del equipo pereirano, sobre todo en lo que se refiere a la participación en competencias actuales.

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Según reveló Mauricio Gómez Buriticá, el Ministerio del Deporte habría reitrado el reconocimiento deportivo de este club en segunda instancia, y con aplicación de manera inmediata.

🚨 GOLPE AL DEPORTIVO PEREIRA



💥En fallo de segunda instancia y de aplicación inmediata, el Ministerio del Deporte le retiró el reconocimiento deportivo al Deportivo Pereira, dejando en firme una medida que pone en riesgo su futuro en el FPC



Vía:@elmago_b



📻📷#ElVbarCaracol — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 6, 2026

¿Fuera de la Liga BetPlay?

Por ahora no existe pronunciamiento oficial ni del Deportivo Pereira, ni tampoco de la Dimayor, respecto a esta situación. Ante esto, no se puede asegurar que el equipo pereirano quedará fuera del torneo nacional.

Aun así, si esta situación queda en firme, el equipo no podría disputar su próximo partido ante Junior de Barranquilla, pautado para el 10 de agosto, por lo que los 3 puntos corresponderían al ‘tiburón’.

Aun así, queda esperar a una decisión oficial por parte de la Dimayor sobre el estado actual en competencia del Deportivo Pereira.