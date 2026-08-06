Ni Rodallega ni Dayro: Ellos fueron los máximos goleadores en la Liga BetPlay 2026-1 ¿Hubo empate?

La pelea entre los delanteros de los equipos colombianos por ser el máximo goleador en la Liga BetPlay se instala cada semestre y el 2026 – I no fue la excepción. Además de la disputa por el título del Fútbol Profesional Colombiano, los jugadores también se enfrentan por el botín de oro, siendo el que más goles convierta.

De los 78 años que lleva existiendo la liga del FPC en Colombia, 70 de ellos se han premiado a los jugadores que más goles conviertan durante el semestre con este importante reconocimiento. Con tantos killers con experiencia, le contamos quiénes fueron los que lograron sobreponerse en lo más alto de la tabla y quién se quedó con el botín de oro.

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Después de un semestre en el que el Junior de Barranquilla logró conquistar su duodécima estrella tras imponerse 3 – 1 en el marcador global ante Atlético Nacional, sorprendentemente su delantero Luis Fernando Muriel no le alcanzó y llegó a ocupar apenas el segundo lugar de esta lista.

¿Quiénes fueron los máximos goleadores en la Liga BetPlay 2026-1?

El jugador Andrey Estupiñan, quien militaba en el Deportivo Pasto logró coronarse como el máximo goleador del torneo. El nariñense de 32 años anotó 13 goles, misma cantidad que convirtió Luis Fernando Muriel con el Junior.

No obstante, el punto decisivo para definir quién se quedaba con el primer lugar evaluó la cantidad de partidos disputados versus la cantidad de goles, dando como resultado que Estupiñan anotó 13 tantos en apenas 19 partidos disputados con los ‘volcanicos’, mientras que, Muriel lo hizo en 24 partido con el equipo ‘tiburón’.

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El podio lo termina de conformar Hugo Rodallega. En la tercera posición de la tabla se encuentra el vallecaucano de 41 años con 12 tantos anotados con Santa Fe. Más abajo se encuentran Alfredo Morelos y Jorge Rivaldo para completar el top 5. Ambos se encuentran empatados con 11 goles, mientras el jugador de Atlético Nacional ocupa la cuarta posición, el killer de Aguilas doradas se lleva la quinta posición.

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¿Quién fue el máximo asistidor de la Liga Betplay 2026 – 2?

Aparte de Andrey Estupiñan, es necesario resaltar el trabajo de Omar Fernández Frasica, quién logró darle 8 asistencias de gol que fueron claves para el sementre de Santa Fe.

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