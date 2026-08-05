Gustavo Puerta podría saltar a la Premier League tras actuación con Colombia: ya iniciaron conversaciones

El futuro de Gustavo Puerta ha llamado la atención en el mercado de fichajes actual. Mientras el colombiano continúa entrenando con Racing de Santander, un nuevo equipo apareció interesado en contar con sus servicios: el Nottingham Forest de la Premier League.

El periodista portugués Sebastião Sousa-Pinto informó que el club inglés ya inició conversaciones con la institución española para conocer las condiciones de una posible transferencia. Por ahora, no hay acuerdo claro ni una negociación avanzada, pero el interés está sobre la mesa.

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“Nottingham Forest se unió a la carrera por Gustavo Puerta. El mediocampista colombiano está interesado y se iniciaron conversaciones con el Racing Santander para su fichaje. Nada avanzado/cerrado en esta fase”, indicó Sousa-Pinto en su cuenta de X.

🚨🔴 Nottingham Forest juntou-se à corrida por Gustavo Puerta.



Médio colombiano interess e iniciaram-se conversas com o Racing Santander para a sua contratação. Nada adiantado/fechado nesta fase.



Zenit, Villarreal e mais clubes estão de olho na sua situação. 🇨🇴 pic.twitter.com/S6HIJSxMN2 — Sebastião Sousa-Pinto (@sebsousapinto) August 4, 2026

Los clubes que también pelean por Gustavo Puerta

El equipo inglés no es el único que sigue la situación del mediocampista colombiano. Según el mismo periodista, varios equipos europeos tienen al jugador en sus planes para este mercado.

“Zenit, Villarreal y más clubes están atentos a su situación”, agregó.

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Por ahora, Puerta sigue enfocado en la pretemporada del Racing de Santander bajo las órdenes de José Alberto López. El volante hace parte de la preparación del equipo y podría sumar minutos en los próximos amistosos ante Sporting de Gijón, Alavés y Wolverhampton.

Racing de Santander puso una cifra alta por Gustavo Puerta

Uno de los puntos que complica una posible salida es el precio que estableció el club español. Racing de Santander pretende 20 millones de euros por el futbolista, una cifra que sería histórica para un equipo recién ascendido a la primera división española.

Hasta el momento, la única oferta conocida llegó desde Italia. Bologna puso sobre la mesa 16 millones de euros para fichar al colombiano, pero la propuesta no convenció a la dirigencia del Racing y fue descartada.

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Teniendo en cuenta que mercado de fichajes de verano se cierra el próximo 31 de agosto, el futuro de Puerta todavía no está definido. Aunque se esperaba una respuesta fianl antes de estas fechas, las ofertas que cumplan con las condiciones del club español no han aparecido.