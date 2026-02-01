Homenaje a Ozzy Osbourne en los Premios Grammy 2026: hora y dónde ver EN VIVO a Slash y Duff McKagan

Los Premios Grammy regresan para enamorar a miles de fanáticos de la música en este 2026, y lo hará con la presencia de dos leyendas del rock como Slash y Duff McKagan. Ambas estrellas del rock estarán en los escenarios de esta premiación, para llevar a cabo un homenaje.

Esta icónica ceremonia aprovechará su importante fecha, para resaltar la figura de Ozzy Osbourne, la leyenda del metal que falleció durante 2025.

El vocalista de Black Sabbath será homenajeado por las 2 leyendas de Guns N’ Roses y más artistas de la escena rock alrededor del mundo, y aquí les contamos los detalles para que no se lo pierda.

El homenaje a Ozzy Osbourne en los Grammy con Slash y Duff McKagan

El 21 de julio quedará marcado en la memoria de los amantes del metal como una de las fechas más tristes del género. Aquel día Ozzy Osbourne falleció, dejando su nombre marcado en lo más alto del metal como una leyenda imborrable.

Miles de fanáticos en el mundo, y por supuesto, figuras históricas del género se han mostrado plenamente llenos de tristeza y luto desde entonces.

Sin embargo, muchos también han agradecido el legado y figura de una leyenda como lo es Osbourne alrededor de la escena musical.

Estos aplausos y reconocimientos quedarán resaltados el próximo 1 de febrero, cuando se lleve a cabo un homenaje a este artista en medio de los Premios Grammy.

Según reveló la organización de esta premiación, dicho show estará a cargo de figuras de la talla de Duff McKagan y Slash de Guns N’ Roses, Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, Andrew Watt y Post Malone.

Claramente este evento ha emocionado a miles de fanáticos de Black Sabbath y Ozzy Osbourne en el mundo, los cuales no quieren perderse esta presentación.

Hora y dónde ver a Slash y Duff McKagan

Si usted es uno de los que no quiere perderse este homenaje, y en adición quiere disfrutar de Slash y Duff McKagan en los Premios Grammy, les contamos que podrá hacerlo desde la comodidad de su casa.

La ceremonia de estos Premios será el próximo 1 de febrero, y podrá verse desde la plataforma ‘streaming’ de HBO Max o TNT. Por ahora se desconoce la hora exacta de este homenaje, por lo que deberá estar atento.