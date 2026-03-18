Maneskin vs Aterciopelados: vote AQUÍ por el nuevo clasificado en el Mundial del Rock de Radioacktiva

El Mundial del Rock de Radioacktiva llega un día más para volver a estremecer a los amantes de la música. Esta gran competencia ya está en etapas de definición, y por ello, este miércoles les tenemos una nueva eliminatoria.

En este caso llega un duelo imperdible entre una banda gigante de Colombia, y una de las agrupaciones emergentes de este siglo en Europa,.

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Se trata de un choque imperdible entre Maneskin y Aterciopelados. Ambas bandas han protagonizado éxitos imperdibles como ‘ZITTI E BUONI’ o ‘Bolero Falaz’.

Sin embargo, en este caso solo podrá avanzar uno, y usted será uno de los encargados de votar aquí para elegir a la nueva clasificada.

La segunda eliminatoria de HOY 18 de marzo en el Mundial del Rock de Radioacktiva

Indudablemente, el primer duelo está imperdible. Sin embargo, en otro lugar del cuadro de eliminatorias les tenemos otro enfrentamiento que dejará gran emoción.

Este será entre la banda uruguaya No te va Gustar, y otra de las agrupaciones más destacadas de los últimos años, como es el caso de Imagine Dragons.

Los liderados por Dan Reynolds llegan con la ambición de tener el apoyo de su público, y así derrotar a los sudamericanos.

Claramente ambos serán duelos reñidos, en medio de una competencia que buscar coronar al nuevo líder del rock a nivel internacional.

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Les recordamos que puede votar AQUÍ para elegir a los 2 nuevos clasificados a la próxima ronda del Mundial del Rock, la cual ya tiene en su lista a estas bandas: