Tabla de goleadores de la Liga BetPlay HOY 18 de marzo: ¿Cuántos tantos lleva Rodrigo Contreras?

La Liga BetPlay volvió a vivir una jornada imperdible el pasado 17 de marzo. La icónica competencia del fútbol profesional en Colombia tuvo encuentros llenos de emociones, incluido un ‘clásico’ brillante en la capital.

En un partido inolvidable, Millonarios se midió a Atlético Nacional, en una jornada que acabó con el ‘embajador’ como ganador por un marcador aplastante de 3 goles por 0.

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Esta victoria contó con un tanto clave de Rodrigo Contreras para abrir el marcador. Por ello, aquí les contamos como va la tabla de goleadores del campeonato nacional.

Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-I

Indudablemente, el campeonato de la Liga BetPlay en este 2026-I ha dejado grandes emociones. Varios equipos y jugadores han resaltado por su talento desplegado sobre la cancha.

Entre ellos, por supuesto, han brillado varios delanteros, gracias a tantos claves que han llegado a anotar para definir encuentros inolvidables.

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Uno de los principales dentro de esta temática ha sido Rodrigo Contreras. El delantero de Millonarios ha establecido una buena racha, gracias a tantos frente a Cúcuta Deportivo, o el pasado 17 de marzo ante Atlético Nacional.

El ariete argentino ha sorprendido a los amantes del balompié capitalino, gracias al talento que ha demostrado a pesar de su reciente llegada al campeonato local.

Contreras acumula 5 goles en 10 partidos, y aunque no está en la parte alta de la tabla, Rodrigo destaca en la clasificación de máximos anotadores de la Liga BetPlay 2026-I.

La tabla de goleadores marcha de la siguiente manera:

1- Dayro Moreno (Once Caldas) – 8 goles

2- Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) – 8 goles

3- Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) – 7 goles

4- Alfredo Morelos (Atlético Nacional) – 7 goles

5- Andrés Arroyo (Fortaleza) – 6 goles

6- Jefry Zapata (Once Caldas) – 6 goles

7- Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) – 6 puntos

8- Yeison Guzmán (América de Cali) – 6 puntos

9- Luifer Hernández (Cúcuta Deportivo) – 5 puntos

10- Luis Muriel (Junior de Barranquilla) – 5 goles

11- Rodrigo Contreras (Millonarios) – 5 goles

12- Leonardo Castro (Millonarios) – 5 goles

13- Dereck Moncada (Inter de Bogotá) – 5 goles

14- Avilés Hurtado (Deportivo Cali) – 4 goles

15- Cristian Barrios (Junior de Barranquilla) – 4 goles

Sin dudas, Rodrigo Contreras ha sido uno de los talentos más destacados de este 2026-I, gracias a varios tantos inolvidables.