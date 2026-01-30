Los 5 discos favoritos de Slash, de Guns N’ Roses: clásicos del género y grandes influencias del rock

Slash es uno de los talentos más grandes de la historia del rock. Este icónico guitarrista ha sido capaz de demostrar su pasión por la música detrás de la guitarra, gracias a sus ‘riffs’ y solos que han marcado varios éxitos.

Este destacado artista de galera y cabellera rizada ha sido capaz de enamorar a miles de fans, gracias a ritmos legendarios e interpretaciones inolvidables en vivo y en estudio.

Claramente, al igual que cada uno de los artistas y nombres que han resaltado en el rock, este artista posee varias influencias, y de hecho, estas han quedado claras, en los que son los 5 discos favoritos de Slash.

Los 5 discos favoritos de Slash

Para nadie es un secreto que, Slash ha destacado gracias a su imágen y talento en Guns N’ Roses. Desde mediados de los ’80’s, este artista ha brillado, y así ha demostrado su poderío tras la guitarra en varios clásicos.

Este artista ha enamorado a todos sus seguidores, e incluso ha dado varios solos que se han quedado en lo más alto de la trayectoria del rock como género.

Slash tuvo sus raíces musicales en otros artistas, y de hecho, hace algunos años, este guitarrista participó en un especial de MusicRadar, donde reveló 5 discos que cambiaron su vida, y aquí se los contamos.

El primero de ellos es perteneciente a Aerosmith. El guitarrista brilló con un álbum como ‘Rocks’, y este disco según Slash, cambió su vida, gracias a que tuvo un efecto inmediato desde que lo escuchó.

La segunda composición que destacó en la lista fue de AC/DC. La banda de hard rock ha brillado a lo largo de la historia con discos icónicos, pero, Slash destacó ‘Back In Black’.

La mitad de la lista fue para un disco homónimo. En este caso fue el ‘Cheap Trick’ de esta misma banda, un álbum que salió en 1977, pero se grabó para siempre en la memoria de Slash.

Dos álbumes más para cerrar la lista

En penúltimo lugar resaltó Led Zeppelin. Esta agrupación resaltó en 1969, con ‘Led Zeppelin II’. Este álbum fue icónico para Slash, y hasta fue uno de sus primeros vinilos físicos.

Finalmente, el top 5 se cerró con ‘Black Sabbath’. El disco homónimo de la banda fue icónico para el género, y de hecho, es el mejor álbum de esta categoría para Slash, gracias a un sonido oscuro legendario.

Sin dudas, cada una de estas producciones resultaron brillantes, y marcaron vidas, entre ellas, la de un guitarrista icónico como Slash.