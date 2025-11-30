La tragedia que cambió por completo la vida de Ozzy Osbourne: “Se volvió loco”

Ozzy Osbourne fue uno de los cantantes más importantes a nivel mundial, por lo que sus canciones de rock fueron conocidas a nivel internacional en donde todos estaban al tanto de todas sus nuevas ocurrencias. Sin embargo, hay algunas cosas de él que solo su círculo más cercano conoce, entre ellas, todo lo relacionado con lo que se vivía en sus shows y las ocurrencias personales que sin duda, marcaron huella en su vida.

Jake E. Lee, uno de los guitarristas del artistas que logró destacar durante varios años en tarima con el cantante, dio a conocer detalles de todo lo que era la vida del famoso. Allí reveló detalles que él considera, lograron cambiar la vida de Ozzy, al punto de tomar decisiones severas respecto a su futuro.

Leer más: Rob Halford reveló como reaccionó al fallecimiento de Ozzy Osbourne: “lloré mares”

Este fue el momento que cambió la vida de Ozzy Osbourne

Según reveló el guitarrista, la vida del cantante logró cambiar de forma radical y afectar severamente la salud de Ozzy, fue cuando ocurrió la prematura muerte de su guitarrista Randy Rhoads. Él fue su compañero durante años, por lo que pasaron años juntos cantando sus mayores éxitos.

Desafortunadamente, falleció cuando tan solo tenía 25 años debido a un accidente de avión el 19 de marzo de 1982. Desde entonces, muchos lo consideran uno de los mejores guitarristas de la historia de la música de todos los tiempos.

Después de esto, la vida de Ozzy habría cambiado, al punto que pensó en dejar la música para siempre, pero esta no era la mejor opción debido al éxito que ya habían adquirido.

Seguir leyendo: Psicólogo analiza ‘One’ de Metallica: este es el verdadero significado del histórico éxito

Con el tiempo, llegó Jake E. Lee, quien en medio de una entrevista para un medio internacional, reveló detalles de todo lo paso en ese momento, asegurando que se habría vuelto lunático con la muerte del joven artista.

“Podrían haber cancelado los conciertos y decir: ‘¿Qué vamos a hacer?’. Pero Sharon dijo: ‘No, si cancelamos los conciertos, acabará suicidándose, bebiendo hasta morir”, fue lo que pensaron las personas de su equipo en ese momento.

Con el tiempo, él se logró acoplar a todo lo que quería Ozzy en el escenario, por lo que su interacción en el escenario era cada vez mejor, algo que evidenciaron todos los fans. Mejoró la salud del cantante, pero sin duda, la música le salvó la vida, de lo contrario, nadie se imagina que hubiera pasado tras el fallecimiento del guitarrista.